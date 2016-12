Door: Kleis Jager − 31/12/16, 18:04

© afp. Een model checkt haar mobieltje voordat ze een modeshow moet lopen in Parijs.

In Frankrijk krijgen werknemers per 1 januari het wettelijk recht om niet bereikbaar te zijn, een wereldprimeur.

Een sms om 23:00, mail het hele weekend door, nog even appen met een collega voor je thuis aan tafel gaat. De Franse socialistische regering wil werknemers hier tegen beschermen. Wie de baas of chef niet antwoordt, staat straks volledig in zijn recht als het aan minister van arbeid Myriam El Khomri ligt.



Arbeidsrechtdeskundigen juichen de ingreep toe. Zij waarschuwen voor de gevolgen van de steeds vagere grens tussen werk en privésfeer die kan resulteren in een te grote werklast, burn-out en verstoorde relaties in het gezin.



De maatregel is onderdeel van de zogenaamde arbeidswet die zorgde voor maandenlange demonstraties. De wet voorziet onder meer in de mogelijkheid voor werkgevers om hun personeel langer te laten werken en het het beperkt de macht van vakbonden. Daar moest iets tegenover staan en dat werd onder andere het recht om na werktijd zoveel mogelijk off line te zijn.

Boterzachte regels

Werknemers willen zelf vaak buiten de reguliere tijden `nog even wat dingen' regelen.

Alleen is niet erg duidelijk hoe dit recht vorm moet krijgen. Artikel 50 van de 'de wet El Khomri' bepaalt dat in ondernemingen van meer dan 50 werknemers iedereen om de tafel moet om te bespreken hoe de manier waarop het evenwicht tussen werk en thuis beter moet. Dat kan resulteren in algemene gedragsregels die volgens sommigen boterzacht zullen blijken.



Eenvoudig zal het hoe dan ook niet zijn, zo waarschuwen sommigen. Zo is het om te beginnen niet zo dat werkgevers eisen dat hun mensen voortdurend bereikbaar zijn. Werknemers willen zelf vaak niets liever dan buiten de reguliere tijden 'nog even wat dingen' regelen. De telecomreus Orange speelde daarom eerder met de gedachte van een off line-plicht. Daar werd niet veel meer van vernomen omdat het personeel bang is de eigen belangen te schaden als de mogelijkheid om een stapje meer te zetten verdwijnt.



Ook is het de vraag wat de volgende regering met de wet gaat doen. François Fillon, volgens peilingen de nieuwe president van Frankrijk over iets meer dan vier maanden, is een liberaal die geen fan is van een overheid die zich nadrukkelijk met het privéleven van mensen bemoeit.