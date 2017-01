Jonathan Ploeg − 01/01/17, 13:57

© Hanne van der Woude. André Hoving: 'Je wordt alerter, kijkt bij wijze van spreken constant over je schouders.'

Doorgaan Hij ontsnapte afgelopen zomer tijdens zijn vakantie in Nice ternauwernood aan de terreuraanslag die daar plaatsvond met een vrachtwagen. Sindsdien probeert André Hoving weer van het leven te genieten, maar dat gaat niet vanzelfsprekend.

Slechts twintig centimeter verwijderd van de dood. Althans, zo ligt het in zijn herinnering. Na een vuurwerkshow ter ere van Quatorze Juillet, loopt André Hoving (51) met vrouw Ireen (44) en zoon Tom (13) terug naar hun appartement. De tocht gaat in zuidelijke richting over de Promenade des Anglais, niet wetende dat een vrachtwagen de boulevard binnen drie minuten zal transformeren tot een oorlogsgebied. Wanneer het witte gevaarte opdoemt, springt de Almelose autohandelaar instinctief naar links en trekt zijn vrouw mee.



Zoon Tom heeft zichzelf al in veiligheid gebracht. De schaafwonden die het gezin daar oploopt zijn allang hersteld, maar de herinnering aan Nice is gebleven. "Hij zigzagde en reed zo'n 100 kilometer per uur. Je hoorde dat-ie onderweg mensen raakte", zal Hoving de volgende dag verklaren.



De dag na de aanslag, geclaimd door terreurgroep Islamitische Staat, besloot het gezin zijn vakantie voort te zetten. "Het was voor ons geen oplossing om direct naar huis te gaan", vertelt Hoving nu negen maanden later. "Dan kun je het niet goed verwerken en blijft het in je hoofd rondspoken. We zijn bewust teruggegaan naar de boulevard en hebben daar bloemen neergelegd en een kaarsje aangestoken."

Het leven gaat door

De bloedvlekken lagen nog op het asfalt en de lichamen waren nog niet geborgen, maar jongeren waren alweer druk bezig Pokémon te vangen met hun mobiel. Het verraste Hoving, maar tegelijkertijd realiseerde hij zich daardoor dat het leven inderdaad gewoon doorgaat. "Ik ben tegenwoordig dankbaarder voor het leven, want het kan zomaar voorbij zijn. Jezelf verstoppen voor de realiteit ervan is geen optie."



Het gezin bleef een week in Nice en is toen volgens plan naar Saint-Tropez vertrokken. Bij thuiskomst merkte Hoving het pas. "Ik was niet mezelf, was kribbig. Ik moest constant uitleggen wat er was gebeurd en dat werd me algauw te veel." Hetzelfde gevoel dwong zijn vrouw hulp in te schakelen van een psycholoog. Daar komt ze nog regelmatig. Aan zoon Tom is niets te merken, die is volop aan het puberen.



Waar het hem eerst te veel werd, bood de aandacht van naasten Hoving op den duur de nodige steun; ook uit onverwachte hoek. "Dat geeft je het gevoel nog altijd midden in de maatschappij te staan", zegt hij. "We gaan dan ook gewoon door met ons eigen leven, maar vergeten kunnen we het niet. Zelf ben ik constant bezig met de vraag in wat voor wereld we leven. Waar gaat het naartoe en wat staat ons nog te wachten?"

Terug in Nice

André, Ireen en Tom. Ze proberen weer van het leven te genieten, maar dat gaat niet vanzelfsprekend. Onlangs bezochten de drie het theater, iets wat ze volgens Hoving eigenlijk vaker zouden moeten doen. Maar 'gevoelige' evenementen, zoals concerten in grote stadions of drukbezochte publieke bijeenkomsten, slaan ze liever nog even over. "Je wordt toch alerter, kijkt bij wijze van spreken constant over je schouder."



De aanslag op een kerstmarkt in Berlijn op 19 december, waar een vrachtwagen op de menigte inreed, bracht hen in één klap weer terug in Nice. "Dan zie je die vrachtwagen weer op je afkomen, de grond bezaaid met talloze lichamen. Ik vrees dat dit soort aanslagen alleen maar meer gaan plaatsvinden. Het is de ideale, effectieve manier om mensen te verrassen. Daar moeten we als samenleving voor waken."