Door: Jeannine Julen − 27/12/16, 22:00

© anp.

huurwoningen Zeker 20 procent van de sociale huurders is ontevreden over het onderhoud van zijn woning. Woningcorporaties beloven verbetering.

Vochtplekken op de muur, tochtende kamers en lekkages. Bijna de helft van de sociale huurders heeft er last van, blijkt uit onderzoek van NOS en regionale omroepen waar ruim 8500 huurders aan deelnamen.



Woningcorporaties wijten dat achterstallig onderhoud en die gebrekkige isolatie voornamelijk aan te weinig geld. Maar ze beloven verbetering: volgend jaar investeren ze meer dan 600 miljoen euro aan de verbetering van hun sociale huurwoningen. Dat is drie keer zoveel als in 2014.



Waarom komt die verbetering nu pas? Omdat corporaties na een periode van financieel zwaar weer eindelijk kunnen investeren, zegt branchevereniging Aedes voor woningcorporaties. "Corporaties voerden het hoognodige onderhoud wel uit, maar door de economische crisis en de verhuurderheffing werd daarop geminderd. Net als op het bouwen van nieuwe woningen en het energiezuinig maken van bestaande panden", verklaart een woordvoerder. De verhuurderheffing betreft volgend jaar 1,7 miljard euro.



Wat ook niet helpt is dat de woningcorporaties van het kabinet als taak meekregen hun woningen betaalbaar te houden. "Zaken als dubbele beglazing en een nieuwe cv-ketel verhogen de huurprijs. Dan kunnen zittende huurders de woning niet meer of moeilijk betalen."



Dat is allemaal nog geen reden om het onderhoud van woningen te laten versloffen, reageert de Woonbond. "Onderhoud is de taak van woningcorporaties, hun verantwoordelijkheid. Huurders hebben het afgelopen jaar de hoogste huurverhoging gehad in decennia. Het is dan wrang om te zien dat het geld nauwelijks is geïnvesteerd in het onderhoud van hun woningen", zegt een woordvoerder.

'Weinig ambitie'

De Woonbond herkent dan ook de onvrede van huurders die de omroepen in hun onderzoeksresultaten schetsen. Zeker 20 procent van de ondervraagden zegt dat zijn woning slecht is onderhouden. Hetzelfde percentage huurders wil zelfs verhuizen vanwege die reden.



Ook bij het energiezuinig maken van hun woningen laten de inspanningen van woningcorporaties te wensen over, zei branchevereniging Bouwend Nederland eerder dit jaar. "Er is te weinig ambitie, want het geld is er", zei voorzitter Maxime Verhagen in maart.



Verhagen doelde daarmee op de 400 miljoen aan subsidie die is vrijgemaakt voor het verduurzamen van corporatiewoningen. Woningcorporaties kunnen daar beroep op doen als ze hebben geïnvesteerd in het verduurzamen van hun woningen. Dat doen ze dus te weinig, vindt de voorzitter. "Nu ligt die 400 miljoen te verstoffen."



Verhagen deed zijn uitspraken op basis van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van zijn organisatie. Daaruit bleek dat verduurzaming niet hoog op de agenda van corporaties staat. Ja, ze vinden het stuk voor stuk allemaal belangrijk. Maar geen van ze gaat proactief te werk.



Zorgelijk, want in het Energieakkoord spraken corporaties af om in 2020 al hun woningen te kunnen voorzien van energielabel B. Met nog drie jaar te gaan mag slechts eenderde van hun woningen de stempel energiezuinig dragen. 1,8 miljoen huizen wacht nog een grondige aanpak.