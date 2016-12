Door: Ger Groot − 25/12/16, 15:12

© anp.

Column Vanaf volgend jaar is de nieuwe ov-chipkaart genderneutraal, zo lees ik in deze krant: een malle manier om te zeggen dat het geslacht niet staat vermeld. Het heet een geste zijn jegens de vijftigduizend 'transgenders' die Nederland rijk is.

Ik vrees dat de controleurs van tram, bus en metro het een nogal royaal gebaar zullen vinden ten behoeve van ongeveer 0,3 procent van hun potentiële cliënteel. Het zal de strijd tegen fraude er nog minder makkelijk op maken.



Terwijl ik dat denk, op de vroege ochtend van eerste kerstdag, komt mijn morele Über-ich vermanend tussenbeide. Kan dat niet wat hartelijker, op het geboortefeest van de Vredesvorst? Iets meer generositeit misschien, jegens een bevolkingsgroep die zich ten onrechte in het ene of andere hokje gestopt ziet: man of vrouw en niets daartussen. Want dat is, zo begrijp ik uit het krantenbericht, de reden van het kabinet om 'tegemoet te komen aan de wens van onder andere het COC om registratie van het geslacht waar mogelijk te vermijden.'



Tja, wie wordt er graag in een hokje gestopt? De vraag stellen is haar beantwoorden: niet alleen ten aanzien van 'transgenders' maar ook van Hollanders, kantoorpersoneel, politici, schoonmoeders, Trump-stemmers of baarddragers. Ofwel: kaaskoppen, pennelikkers, zakkenvullers, kutkrengen, zieligerds en naar keuze hipsters of jihadisten. We zijn nooit wie of wat we volgens onze collectieve identiteiten zouden moeten zijn. Jean-Paul Sartre beschreef het in een café in bezet Parijs al eens haarscherp: de kelner die mij mijn biertje brengt speelt alleen maar 'kelnertje' te zijn. Voor zichzelf is hij zoveel méér.



Mag zijn, zegt de psycholoog Victor Lamme in een interview in de kerstspecial van de Volkskrant. Maar zo werkt ons brein nu eenmaal. We 'framen' dat het een aard heeft, uit lijfsbehoud en omdat de wereld anders in nuances uiteen zou vallen. 'Ik heb net als iedereen wel eens een verkeerde oester gegeten. Iets wat je eerst heerlijk vond, daar loop je nog jaren met een grote boog omheen. Daar is niks rationeels aan. Het is angst en, vanuit de evolutie, de drang tot overleven.'



Lees voor 'oesters' zwarte rappers, behoofddoekte moslimmeisjes, PVV-stemmers, jolige studenten, gefortuneerde landgenoten of Arabisch sprekende vliegtuigpassagiers en je hebt al een flink deel van het nieuws van de afgelopen maanden te pakken. Bling-bling, Vindicat, Panama-papers en weer die miserabele Tokkies: het brein heeft het paraat voordat het bewustzijn eraan te pas komt.



Ik zou er graag een verheffender kerstgedachte tegenover willen stellen. Misschien is de 'genderneutrale' ov-kaart wel het definitieve eindejaarsgeschenk van het kabinet. Maar werkelijk helpen zal het niet. Voor mijn Spaanse schoonfamilie blijf ik 'de Hollander', voor mijn studenten 'de docent', voor feministen 'de (boze) (witte) man', voor winkelpersoon 'de klant' en voor ov-controleurs ongetwijfeld de ouder wordende burger die geen kwaad kan. Framen heeft soms ook zijn voordelen.



We zouden er liefst aan ontkomen, al was het maar op deze eerste kerstdag. Een ander zien zoals híj is, samenvallend met zijn naam: het unieke antwoord op de 'vraag der vragen', zoals Vonne van der Meer het noemde in haar mooie kerststuk over haar zojuist geboren kleindochter. 'Hoe heet ze?' - en dan de naam die alles zegt en tegelijk niks zegt, omdat hij nog helemaal moet worden ingevuld.



Maar ook daar loeren de addertjes onder het gras. Heet ze Loebna, heet hij Mohammed, dan weet je het wel. En met Roderick net zo goed, of Merijn, of desnoods met Jan. Er zijn geen onbesproken namen - daar komen ook de gebruikers van de nieuwe ov-jaarkaart nog wel achter.



Dus moeten we schipperen: de eeuwige grondtoon van het menselijk gedoe. Weinig verheffend misschien, maar elke poging tot béter mondt steevast uit in slechter. Nee, we zien elkaar nooit helemaal zoals wij zijn. Na Sartres existentialisme heeft de filosofie zich er een tijdje bij trachten neer te leggen: we zíjn de frames waarin we gefixeerd worden, zei het structuralisme. Ze hadden allebei hun deel van het gelijk.



Dus vecht zo'n 'genderneutrale' ov-kaart alleen maar tegen de bierkaai die we zelf zijn. Ze is een symbool, zoals ook kerstmis dat is. Een kind wordt geboren: wat is zijn naam? Zodra het antwoord komt, verdwijnt de uniciteit die nu eenmaal geen naam kan hebben. Ze bestaat alleen in het verstorende besef op de achtergrond: ik ben ik - maar heeft geen woorden om zich uit te drukken.