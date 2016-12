Door: Gert Jan Rohmensen − 23/12/16, 15:50 − bron: AP,REU,AFP

© afp. Een vrouw in het West-Afrikaanse Guinee wordt gevaccineerd tijdens de proef met het nieuwe ebola-vaccin rVSV-EBOV.

Het eerste experimentele vaccin tegen ebola blijkt uitstekend te werken. Het vaccin is 'vrijwel 100 procent' effectief, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO na een proef onder bijna zesduizend mensen in Guinee. Dat blijkt uit een publicatie in het medische tijdschrift The Lancet.

De proef werd vorig jaar uitgevoerd in het West-Afrikaanse land Guinee, waar twee jaar eerder een zeer ernstige uitbraak van ebola begon, die zich vervolgens verspreidde naar Sierra Leone en Liberia. De epidemie kostte tot nu toe aan 11.300 mensen het leven.



Aan de proef in Guinee, die onder leiding stond van de WHO, namen 5837 mensen deel. Allen hadden vermoedelijk contact gehad met een ebola-patiënt. Een deel van de groep kreeg het door de Canadese overheid ontwikkelde experimentele rVSV-EBOV vaccin meteen daarna, een tweede deel drie weken na het contact. Na een wachttijd van tien dagen bleek niemand uit de eerste groep ebola te hebben ontwikkeld. In de tweede groep kregen 23 mensen de ziekte wel.



Het vaccin bleek daarmee volgens de WHO 'vrijwel 100 procent' effectief, waarna de proef meteen is stopgezet, zodat iedereen die daarvoor in aanmerking kwam het vaccin kon krijgen. Over het succes van het experiment was vorig jaar al een tussenrapportage verschenen, die nu met de publicatie van de studie in The Lancet is bevestigd. Het vaccin is inmiddels al ingezet in Sierra Leone, waar het ebolavirus recent de kop weer op stak.



De Wereldgezondheidsorganisatie reageerde bijzonder verheugd op het resultaat van het onderzoek. "Ik geloof werkelijk dat we nu het gereedschap in handen hebben om een nieuwe uitbraak van ebola van de Zaïre-variant te kunnen bestrijden", zei Marie-Paule Kieny, assistent-directeur-generaal van de afdeling innovatie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en hoofdauteur van de studie.

Niet meer machteloos

© epa. Marie-Paule Kieny, assistent-directeur-generaal van de afdeling innovatie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO licht de resultaten van het onderzoek toe.

"Dit is het eerste vaccin waarvan de effectiviteit is aangetoond. We staan nu niet meer machteloos", aldus Kieny, die opmerkte dat er naast de Zaïre-variant van het virus ook een Soedan-variant bestaat, waarvoor nog wel een vaccin moet worden ontwikkeld.



Ebola komt al sinds 1976 voor in Afrika. De ziekte stak sindsdien soms de kop op in Centraal-Afrika, maar een zo ernstige uitbraak als die in West-Afrika tussen 2013 en dit jaar was er nog niet eerder. De zeer besmettelijke ziekte gaat gepaard met koorts, spierpijn en interne bloedingen, waarna patiënten sterven.



De WHO had al erkend dat de organisatie tekort was geschoten bij de bestrijding van de recente epidemie en te laat had gereageerd, waardoor het aantal doden mogelijk onnodig hoog is geweest.



Aan het ontwikkelen van een vaccin tegen ebola werd jarenlang weinig prioriteit gegeven vanwege het sporadisch voorkomen van de ziekte, het gebrek aan geld voor onderzoek en de ingewikkelde ontwikkeling van een vaccin. De snelle verspreiding van ebola in West-Afrika en de omvang van die epidemie bracht de zoektocht naar een vaccin in een stroomversnelling.



De licentie van het rVSV-EBOV-vaccin is in handen van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Merck, dat er vermoedelijk komend jaar goedkeuring voor zal vragen in de Verenigde Staten en Europa. The Gavi Alliance, een internationale organisatie die ijvert voor vaccinaties in arme landen, heeft al voor bijna vijf miljoen euro 300.000 doses van het nieuwe vaccin besteld als voorraad tegen eventuele volgende uitbraken van ebola.