Door: Tim de Wit − 23/12/16, 13:11

© Hollandse Hoogte. Brexiteer Boris Johnson voert campagne in een joodse supermarkt. Veel Britse Joden willen nu Duits worden.

Brexit Britse nazaten van Joden die Duitsland vanwege Hitler ontvluchtten, willen weer Duits zijn. Alles om Europeaan te blijven.

Ze haalt het groene formulier trots uit de envelop. Bundesrepublik Deutschland. Einbürgerungsurkunde staat er boven. "Dit is mijn Duitse naturalisatiebewijs", zegt Janet Weston (65). Daarmee is ze naast Brit nu ook officieel Duitser. "Ik vond het makkelijker dan ik dacht", zegt ze. "Een stapel formulieren invullen en dat was het."



Weston woont al haar hele leven in het Engelse graafschap Kent, op een uur rijden van Londen. Uit haar zorgvuldig geordende fotoarchief haalt ze enkele zwartwitfoto's van haar ouders en grootouders. Afkomstig uit een welgesteld Duits-Joods milieu, valt uit de foto's op te maken.



"Dit is het huis waar mijn vader is opgegroeid", vertelt ze bij een foto van een statig pand in Lübeck. Genomen in 1923. "Mijn familieleden hebben in 1938 hun biezen gepakt toen ze doorkregen welke kant het land onder Hitler opging. Ze waren gelukkig in de gelegenheid hun reis naar het buitenland te betalen, dat gold lang niet voor iedereen." Via omzwervingen kwam haar Joodse vader in Groot-Brittannië terecht.

Speciale regeling

Het is voor mij vooral een symbolische stap

Altijd al was ze geïnteresseerd in haar Duitse familiegeschiedenis en voelde ze een sterke connectie met het land. Maar nooit overwoog ze om ook daadwerkelijk een Duits paspoort aan te vragen. Tot 23 juni. Vooral in haar geliefde Kent bleek een ruime meerderheid voor de Brexit te stemmen. Liefst 59 procent van de provincie wilde uit de Europese Unie. "Dat kwam als een klap", zegt ze. "En ik wist het direct: dit is mijn moment om een Duits paspoort aan te vragen."



De Duitse wet biedt nakomelingen van Joden die onder het nazibewind hun Duitse nationaliteit zijn kwijtgeraakt de mogelijkheid zonder ingewikkelde voorwaarden een Duits paspoort aan te laten vragen. "Ik voel me Europeaan", zegt Weston. "En ik wil me Europeaan blijven voelen. Daarom wilde ik dat paspoort. Het is voor mij vooral een symbolische stap."



Ze bleek bepaald niet de enige. Navraag bij de Duitse ambassade in Londen leert dat het aantal aanvragen voor Duitse paspoorten sinds het referendum ruim twintig keer hoger ligt dan gebruikelijk. In dezelfde periode vorig jaar vroegen 25 mensen de Duitse nationaliteit aan, dit jaar zijn het er al 550.

Kritiek

Ik zie Duitsland niet alleen als het land van de Holocaust

Niet verwonderlijk dat Michael Newman, directeur van de Joodse belangenorganisatie AJR in Londen, sinds het referendum overspoeld wordt met telefoontjes. "Bij ons hingen de eersten de ochtend na de uitslag al aan de lijn. Allemaal wilden ze weten hoe ze een Duits paspoort konden aanvragen." Volgens Newman, die zelf ook een aanvraag overweegt, doet een meerderheid het vooral uit pragmatische overwegingen. "Het is nog volkomen onzeker hoe de Brexit er uiteindelijk uit gaat zien. Met een Duits paspoort behoud je het recht om zonder visum te reizen, te werken of te studeren in andere EU-landen."



Het roept ook heftige reacties op. Met name bij de oudere generatie Joden die de oorlog heeft meegemaakt. De 85-jarige Harry Heber, die met het beroemde Kindertransport in 1938 naar Groot-Brittannië kwam, vindt het ongehoord. "Deze mensen moeten hun hoofd laten nakijken", zei hij tegen the Guardian. "Het idee om de nationaliteit aan te vragen van een land dat mijn familieleden heeft omgebracht, vind ik schokkend."



Newman begrijpt de kritiek, maar merkt dat vooral de jongere Britse Joden er heel anders tegenaan kijken. "Natuurlijk is dit een worsteling, maar dertigers en veertigers gaan er makkelijker mee om. Zij zien Duitsland als een heel ander land nu. Een land dat heeft laten zien met zijn geschiedenis om te kunnen gaan."



Ook Janet liet zich door de Duitse geschiedenis niet tegenhouden. "We zijn ruim zeventig jaar verder. Ik zie Duitsland niet alleen als land van de Holocaust. Het is veel meer dan dat."