© anp. Achmea is voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Verzekeraar Achmea pleit ervoor vuurwerk alleen nog af te laten steken door professionals in plaats van consumenten. De grootste verzekeraar van Nederland heeft zich aangesloten bij het zogenoemde Vuurwerkmanifest, een online initiatief voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Bestuursvoorzitter Willem van Duin van Achmea zegt op de website dat de verzekeraar is gevraagd het initiatief te steunen. "En we doen dat graag", reageert Van Duin.



"Bij elke jaarwisseling worden klanten van ons getroffen door vuurwerk. Zwaar beschadigde auto's, afgebrande huizen en bedrijfspanden, kinderen en volwassenen met letsel aan handen, benen en ogen. Met alle trieste gevolgen van dien." Van Duin zegt dat zijn organisatie schade en persoonlijk leed liever voorkomt.



Het manifest werd in 2014 geïntroduceerd door negen organisaties. Half december vorig jaar ging het manifest online en kreeg het de steun van honderden organisaties en duizenden particulieren.



De ondersteuners vinden dat de huidige manier van oud en nieuw vieren niet in verhouding staat tot de schade en het letsel die worden aangericht en pleiten bij het kabinet voor een verbod op consumentenvuurwerk.



Onder meer het Nederlands Oogheelkundig Genootschap, een groot aantal huisartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de stichting DCN Geleidehonden steunen het manifest. Evenals politieke partijen als GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50PLUS.