Door: Amber Dujardin − 22/12/16, 18:16

© anp. De ongeneeslijk zieke Tijn (6) haalde al ruim een half miljoen op voor 3FM Serious Request.

Serious Request Hij ging voor honderd euro, maar inmiddels staat de teller op ruim een half miljoen. Het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn (6) haalde een gigantisch bedrag op voor Serious Request met zijn favoriete hobby: nagels lakken.

Tijn is zes jaar mogen worden. In Afrika zijn veel kinderen die zo oud niet worden. Daar wilde Tijn graag een actie voor voeren. Gerrit Kolsteren, vader van Tijn

Zijn houten tafeltje in het Glazen Huis staat nog steeds vol met potjes nagellak. Blauw, rood, met glitters - voor ieder wat wils. Door een ronde opening in de muur kunnen mensen hun hand naar binnen steken voor een lakbeurt. Aan de muur hangt een handgeschreven briefje: 'Tijn heeft even pauze'.



Samen met zijn vader Gerrit Kolsteren kwam het zesjarige jongetje woensdag naar de Grote Markt in Breda, waar Serious Request geld inzamelt voor kinderen met longontsteking.



Ook Tijn is ziek en heeft niet lang meer te leven. Hij heeft hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld.



Met zijn actie hoopte hij honderd euro op te halen voor andere kinderen. "Tijn is zes jaar mogen worden", zei zijn vader woensdag bij het Glazen Huis. "In Afrika zijn veel kinderen die zo oud niet worden. Daar wilde Tijn graag een actie voor voeren."



Tijn raakte een gevoelige snaar, en onder het mom 'Heel Holland lakt' kreeg hij al snel hoog bezoek van allerlei BN'ers - van Geert Wilders tot DJ Tiësto. Honderd euro werd duizend euro, en inmiddels staat de teller dus op ruim een half miljoen.



"Het was geweldig", zegt Marlin Meulman (22) van Serious Request. Ze gebaart naar het tafeltje met nagellak achter haar. "We hebben hier een plekje voor Tijn gemaakt en een gat in de muur geboord, zodat hij warm kon zitten. Zelf had hij twee kleuren nagellak bij zich, rood en roze. Maar mensen kwamen de hele dag nagellak langsbrengen. Net was er nog een meisje met 142 flesjes."

#Tijn hoopte 100 euro op te halen, maar de teller gaat nu al richting 'n miljoen! Zullen wij hem een miljoen ¿¿-jes geven als dank? RT! pic.twitter.com/gS9g4nQc2f — Rode Kruis (@RodeKruis) Thu Dec 22 00:00:00 MET 2016

Verlegen

Tijn werd wel een beetje verlegen van al die aandacht, zegt scholiere Isabelle Genefaas (17), die met een kerstmuts op tussen vriendinnen bij een popcornkraampje staat. Ze was er woensdag ook. "Het was ontroerend. Tijn zat de hele middag rustig te lakken met zijn vader naast zich. Zelf zei hij niet veel. Maar hij is natuurlijk pas zes."



Het is 'bizar' wat het jongetje teweegbrengt, zegt Jessica van de Watering (56), een blonde vrouw die tussen de scholieren collecteert voor het Rode Kruis. Haar blik dwaalt over het plein. "Ik vraag me af of hij doorheeft was hij allemaal losmaakt bij mensen. Het is straks een mooie herinnering voor zijn ouders."



Ook Paul Depla, de burgemeester van Breda, ging naar het Glazen Huis voor een kleurrijke metamorfose. Daar maakte Tijn zo'n indruk op hem, dat het jongetje gisteren een dag burgemeester van Breda mocht zijn. Hij kreeg 's ochtends de ambtsketting om en maakte daarna kennis met zijn secretaresse en chauffeur.



Daarna wilde Tijn natuurlijk niet saai vergaderen, maar met zijn broertje en ouders naar de kinderboerderij, zegt Depla. "Hij mocht paardrijden en Vlaamse reuzen aaien. Iedereen had zijn stinkende best gedaan. Tijn vond het heel leuk, en zei dat hij graag een keer terug wilde komen. Nou, als ex-burgemeester is hij altijd welkom! Daarna zijn we gaan lunchen."



Het ontroert de burgemeester dat een 'kleine jongen zo groots kan zijn'. "Tijn is een symbool van saamhorigheid. Hij is nog maar zes jaar, maar denkt zo aan de ander. Ik vond het belangrijk om hem even in het zonnetje te zetten."



In het Glazen Huis komt Tijn helaas niet meer terug om nagels te lakken, zegt Depla. Hij moest 's middags met zijn ouders naar het ziekenhuis in Amsterdam. "Ik heb hem los moeten laten."