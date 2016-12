Door: Edwin Kreulen − 22/12/16, 21:05

Bedenktijd Het heeft mogelijk zin iedere zwangere al na dertien weken een echo aan te bieden. De Gezondheidsraad stelt voor een proef met deze vroege screening te beginnen, om te kijken of de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Het gaat om zeldzame aandoeningen, de kans dat een foetus deze krijgt is klein.

Op dit moment krijgen zwangeren na twintig weken een echo. Mocht daaruit een ernstige afwijking blijken, dan moet men binnen vier weken besluiten of abortus volgt. Steeds meer onderzoek laat zien dat een aantal levensbedreigende afwijkingen al eerder kan worden opgespoord, zegt het adviesorgaan van het kabinet. Daardoor is niet alleen meer tijd beschikbaar om na te denken over afbreken, artsen krijgen ook meer mogelijkheden tot vervolgonderzoek dat een nauwkeuriger beeld geeft.



Het gaat onder meer om levensbedreigende aandoeningen die door wetenschappers de 'grote acht' worden genoemd. Hiertoe behoren onvolledige schedelaanleg (anencefalie), afwijkingen in de lichaamsaanleg zoals bij Siamese tweelingen, en te langzame aanleg van het skelet.



Het gaat om zeldzame aandoeningen, de kans dat een foetus deze krijgt is klein. Maar hoewel de echo-technieken enorm zijn verbeterd blijft de kans aanwezig dat een deel van de vrouwen na de vroege echo hoort dat hun foetus een afwijking heeft, terwijl dat later helemaal niet blijkt te zijn. Hoeveel stress dit oplevert en hoe lang die duurt, is nog onbekend. Een andere groep loopt kans op een juist omgekeerde emotionele achtbaan: zwangeren die met een echo na dertien weken gerustgesteld worden, terwijl na 20 weken dit toch niet zo blijkt te zijn. Extra echo's kosten ook geld - ze vallen onder het bevolkingsonderzoek en moeten daarom worden vergoed.

Voorzichtig voorstander

Zwangere vrouwen geven zelf ook in meerderheid aan dat ze al vroeg zouden willen weten of hun ongeborene een afwijking heeft.

De Gezondheidsraad is voorlopig voorzichtig voorstander. Vanwege de opsporing van ziektes, maar er zijn ook psychische argumenten. Als zwangeren besluiten tot abortus, kan het doorgaans gunstiger zijn dit vroeg in de zwangerschap te doen. Wie het kind nog niet heeft voelen 'bewegen', voelt zich later minder belast door dit besluit. Zwangere vrouwen geven zelf ook in meerderheid aan dat ze al vroeg zouden willen weten of hun ongeborene een afwijking heeft. Voor sommige moslimvrouwen geldt bovendien dat na negentien weken zwangerschap hun geloof afbreking verbiedt. Daarom moet een proef - die vanwege de wet op het bevolkingsonderzoek alleen kan worden uitgevoerd als het kabinet een vergunning verstrekt - duidelijkheid bieden.



Eerder dit jaar nam het kabinet het advies van de Gezondheidsraad over om zwangere vrouwen behalve het bestaand prenataal onderzoek ook de zogeheten Nip-test aan te bieden, waarmee sneller en veiliger aangeboren afwijkingen als het Downsyndroom kunnen worden vastgesteld.