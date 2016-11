Door: Marno de Boer − 30/11/16, 09:01

© reuters.

In de zomer van 2015 stemde een meerderheid van de EU-lidstaten voor een verplichte verdeling van 160.000 asielzoekers. Vorige week waren er pas 5841 mensen uit Griekenland opgehaald.

De vierduizend vluchtelingen die Nederlandse actievoerders willen ophalen, horen bij de tienduizenden migranten die al maanden vastzitten in Griekenland. De meesten van hen bevinden zich in opvanglocaties op het vasteland.



Zij kwamen Griekenland binnen in de eerste maanden van dit jaar, rond de tijd dat de landen op de Balkan hun grenzen dichtgooiden en net voor de Turkije-deal. De bedoeling is dat zij in Griekenland asiel krijgen of worden opgenomen door andere landen in de EU.



In de zomer van 2015 stemde een meerderheid van de EU-lidstaten voor een verplichte verdeling van 160.000 mensen die zich aan de Europese buitengrenzen melden. Landen mogen hun quotum ook opvullen door mensen van het Griekse vasteland op te halen.

Niet voortvarend

© afp. Een kamp voor migranten op het Griekse eiland Chios. De foto dateert van eind september.

Erg voortvarend gaat deze verdeling niet. Volgens de Europese Commissie waren er vorige week pas 5841 mensen uit Griekenland opgehaald. Daarvan komen er 2091 voor rekening van Frankrijk. Nederland is tweede met 725 mensen.



Het beeld dat de herverdeling niet van de grond komt omdat landen in Oost-Europa dwarsliggen, is onjuist. De Baltische Staten halen relatief veel mensen op, net als Roemenië en Slovenië. In Centraal-Europa liggen Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije wel dwars. Deze landen keren zich fel tegen de verplichte verdeling van vluchtelingen en laten vrijwel niemand toe.



De echte achterblijvers zijn Spanje, Oostenrijk, Zweden en Duitsland. Zij halen bijna niemand op. Ter verdediging kunnen de laatste van deze drie landen wel aanvoeren dat veel asielzoekers al op eigen gelegenheid hun land binnenkomen.

Asielprocedure traag

© reuters. Vorig jaar augustus kropen vele Syrische vluchtelingen onder een tijdelijk hek van prikkeldraad door op de Hongaars-Servische grens.

De migranten die vastzitten in kampen op de Griekse eilanden zijn een ander verhaal. Zij arriveerden na de ingangsdatum van de migratiedeal die de EU en Turkije in maart 2016 sloten. Volgens die afspraak moeten zij terug naar Turkije. In de plaats van iedere teruggestuurde Syriër biedt een Europees land dan een andere Syriër asiel aan.



Maar hier komt in de praktijk weinig van terecht. De Griekse asielprocedure is traag, en beroepscommissies hebben in sommige gevallen uitzetting verboden. Duizenden mensen zitten soms al maandenlang vast.



Deze groep migranten maakt weinig kans op opname door Europese landen. Als mensen in Syrië, Irak, Afghanistan, Iran en Pakistan weten dat zij na een paar maanden wachten op een Grieks eiland alsnog een asielstatus in West-Europa krijgen, stort de hele Turkije-deal in.



Die werkt nu vooral door een afschrikeffect. Iedereen die een overtocht naar Griekenland overweegt, weet dat hij of zij niet meer zoals in 2015 door de Balkan naar Noord-Europa kan lopen maar in Griekenland strandt.