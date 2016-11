Door: Marco Visser, Kristel van Teeffelen − 29/11/16, 11:50

Boerenleven Nu zeker een derde van de boerenbedrijven uit het Overijsselse Bathmen verdwenen is, doet het dorp zijn best om een hechte gemeenschap te blijven.

pop-upredactie is deze week in Bathmen, van oudsher een agrarisch dorp in Overijssel. Trouw gaat er op zoek naar de verdwijnende boeren en hun cultuur.

We stellen reacties en vragen van lezers zeer op prijs.

De pop-upredactie is deze week in Bathmen, van oudsher een agrarisch dorp in Overijssel. Trouw gaat er op zoek naar de verdwijnende boeren en hun cultuur.

André Olden zit in het Cultuurhuus, samen met andere actieve bewoners van Bathmen, het dorp waar Trouw deze week op zoek gaat naar de verdwijnende boeren en hun cultuur. "Het is opschalen, grond erbij kopen, nieuwe stallen neerzetten. Of het is stoppen," zegt Olden. Een derde optie is iets erbij gaan doen. Kaas maken bijvoorbeeld, of een zorgboerderij beginnen.



André Olden is agrarisch makelaar. Hij komt veel bij boeren over de vloer en merkt dat er onzekerheid is over de toekomst. Want ook in Bathmen stoppen boeren. Sinds de jaren tachtig is ongeveer een derde van hen verdwenen. Wat doet zoiets met de ziel van het dorp, dat van oudsher agrarisch is?

Een goede buur

Van iedere nieuwkomer in Bathmen wordt verwacht dat hij eerst buren maakt

Het lijkt vooral een verdedigingsmechanisme te activeren. Het dorp wil het dorp blijven, iets waar de vrijwilligers van Bathmen zich vol voor inzetten. Het dorp, dat is zorgen voor elkaar als dat nodig is. Daarom verwachten de inwoners van het Overijsselse Bathmen dat iedere nieuwkomer eerst 'buren maakt'. Je nodigt de buurt uit voor een kopje koffie.



Vooral in de buitengebieden met de boerenbedrijven gaat dat goede buur zijn nog een stapje verder. Daar bestaat het 'nabuurschap' nog steeds. Is er een geboorte, een overlijden of een andere belangrijke gebeurtenis, dan regelt de buurt alles. Dus toen Olden en zijn vrouw trouwden, knutselden zijn naburen een boog vol mais- en eikenblad in elkaar. Zo gaat dat in een hechte gemeenschap.



In het buitengebied van het dorp staan boerderijen uit de zeventiende eeuw, die soms al generaties lang bij dezelfde familie horen. Maar vaak ook hielden boeren ermee op. Ongeveer een derde van de boerenbedrijven verdween in de afgelopen decennia, omdat de boer geen opvolger kon vinden, of omdat het bedrijf niet meer rendabel was.

Trots en zelfbewust

Ook in het dorp veranderde er veel. Vanaf de Tweede Wereldoorlog, en met name in de jaren zeventig, trokken de nieuwbouwwijken publiek van buiten Bathmen aan. Import worden zij nog altijd genoemd. Zij kwamen terecht in een dorp dat zichzelf 'trots en zelfbewust' noemt, eigenschappen die zich niet lieten onderdrukken toen Bathmen werd 'geannexeerd' door Deventer, twaalf jaar geleden. Of de bewoners daar al vrede mee hebben? Mwah, klinkt het aan tafel van het buurthuis. Van harte gaat het nog niet, maar de scherpe randjes zijn er wel vanaf.



Bathmen is een dorp van koeien, en een enkel varken. Maar dat beeld dan, voor de kerk, met drie rollende paarden? Ja, Bathmen is ook een paardendorp, met rij- en menverengingen en een bekend paardensportevenement. Daar ontmoet de lokale bevolking elkaar, zowel boer, de dorpeling als de nieuwkomer. Of zij zien elkaar op een van de andere evenementen. Want in Bathmen is veel te doen. Een vogelverschrikkerwedstrijd bijvoorbeeld. Aanvankelijk deed een tiental bewoners mee, maar ineens stond het dorp vol met honderden vogelverschrikkers. En die moesten natuurlijk allemaal worden gekeurd. Of neem de 'kwis' die voor volgende maand op het programma staat. Maar liefst 69 groepen van 10 tot 25 dorpelingen sterk doen mee. Meedoen, dat stellen ze hier in Bathmen op prijs.

Jeugd

Een woning in het dorp vinden is lastig door hoge prijzen

Dat weten niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren. Daarom is er bij de bewoners in het Cultuurhuus weinig zorgen over de toekomst. De gemeenschapszin zal blijven. Je hebt elkaar immers nodig.



Dat betekent niet dat Bathmen een boerendorp zal blijven. De 23-jarige Sandra Willemink, die voorzitter is van de Plattelandsjongeren Bathmen, merkt dat veel van haar generatiegenoten niet zoveel met het agrarische bestaan hebben. De mensen die actief zijn in de jongerenvereniging zijn vooral degenen wiens ouders en grootouders ook uit Bathmen komen.



Willemink zelf is niet op een boerderij groot gebracht. Haar grootouders hadden nog wel dieren, maar die waren al weg toen zij geboren werd. Zelf wil ze graag in Bathmen blijven, maar een woning in het dorp krijgen is door de hoge prijzen van koophuizen en het beperkte aanbod van betaalbare huurwoningen erg moeilijk.



"De jeugd vertrekt misschien wel uit Bathmen", zegt Geke Veldwachter, die betrokken is bij de organisatie van veel evenementen in het dorp. "Maar zodra ze kinderen krijgen, keert een groot gedeelte gewoon weer terug."