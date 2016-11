Amber Dujardin, Rianne Oosterom − 28/11/16, 17:20

© anp. Een grensrechter op een kunstgrasveld. Op de voorgrond de rubber korrels.

Gezondheid De bandenbranche blijft in nieuw onderzoek volhouden: kunstgraskorrels zijn niet schadelijk en voldoen aan de norm. Maar de onrust bij voetbalclubs blijft. Vijf vragen.

Is er al meer bekend over gezondheidsrisico's?

De Zemblauitzending leidde tot veel onzekerheid bij verengingen en ouders

Nee. Alle ogen zijn gericht op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in opdracht van minister Edith Schippers van Volksgezondheid onderzoek doet. Een woordvoerder van het RIVM vertelt dat 'honderd kunstgrasvelden zijn bemonsterd' en daar momenteel een analyse op wordt losgelaten.



"We kijken wat voor stoffen in de korrels zitten, en daarnaast gaan we in het laboratorium onderzoeken in hoeverre de stoffen ook vrijkomen bij bijvoorbeeld huidcontact of inslikken. Verder kijken we ook naar de wetenschappelijke literatuur die over dit onderwerp is verschenen. Zo komen we tot een totaalbeeld." Het RIVM hoopt de resultaten voor kerst te kunnen presenteren.



Er loopt ook een Europees onderzoek naar de korrels, waarvan de uitkomsten in februari bekend zijn. In 2006 concludeerde het RIVM al dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat geen negatieve effecten op de gezondheid heeft.



Deze uitkomst wordt betwist door een aantal wetenschappers, die in een Zembla-uitzending begin oktober beweerden dat aan dat kunstgraskorrels meer kankerverwekkende stoffen bevatten dan wenselijk is voor de gezondheid. De uitzending leidde tot veel onzekerheid bij verengingen en ouders, die twijfelen of ze kinderen nog op kunstgras een balletje kunnen laten trappen.

Even terug naar het begin. Over wat voor korrels hebben we het?

Kunstgraskorrels, of eigenlijk: fijn vermalen autobanden. Een gemiddeld kunstgrasveld herbergt zo'n honderdtwintig ton korrels, dat zijn twintigduizend banden. De korrels moeten ervoor zorgen dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert.



Voetballers rollen daar tijdens trainingen en wedstrijden door, en komen daardoor in aanraking met de korrels: doordat ze ze inslikken, inademen of doordat de korrels via een wond in het bloed terecht komen.

Wat zeggen de bandenboeren zelf over hun korrels?

Volgens de bandenbranche is er niets aan de hand. Zij hebben tot nu vijftig kunstgrasvelden laten onderzoeken op het type rubber, met name op de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen, waarvan de zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen, kortweg Pak's, de belangrijkste zijn.



De bandenbranche ziet slechts lage concentraties Pak's in de korrels, en stelt dat deze stoffen 'gevangen' zitten in het rubber, en dus niet zomaar vrijkomen als een keeper met zijn arm over een paar korrels schuurt. Het onderzoeksbureau dat in opdracht van de bandenboeren werkt, neemt de komende tijd nog honderden velden onder de loep, op verzoek van voetbalverenigingen zelf.

Over welke norm hebben de bandenboeren het eigenlijk?

De Europese Unie heeft bepaald dat rubbergranulaat een 'mengsel' is en geen 'consumentenproduct'. In een 'mengsel' mag een beperkt aantal Pak's zitten, ongeveer een gram per kilo. De Nederlandse kunstgraskorrels voldoen volgens de bandenbranche ruimschoots aan deze norm.



Ondertussen pleiten een aantal toxicologen (giftigheidsdeskundigen) ervoor de strengere consumentennorm te laten gelden voor de korrels, omdat kinderen de korrels misschien inslikken, en iedere voetballer weleens huidcontact heeft met de korrels.

Wat zijn Pak's eigenlijk?

Pak's kunnen ook ontstaan als je een biefstukje op de barbecue laat aanbranden

Het zijn chemische verbindingen die kunnen ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolstofhoudende materialen, zoals hout en tabak, of bij het verbranden van eten. Ze ontstaan ook (in lage concentraties) bij de productie van sommige grondstoffen voor autobanden, waarvan kunstgraskorrels worden gemaakt. Er bestaat een ratjetoe aan verschillende Pak's: sommige zijn kankerverwekkend, sommige niet. Ze kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan als je een biefstukje op de barbecue laat aanbranden.