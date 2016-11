Door: Thijs Kettenis − 28/11/16, 21:41

© anp. De Amerikaanse pers wil alles over de achtergrond van hun nieuwe First Lady, Melania Trump, weten.

De standplaats Ik wil graag een lans breken voor Slovenië. Over dat land hoor je niet veel. Vermoedelijk gaat het eenvoudigweg te goed om in het nieuws te komen. In dit voormalig Joegoslavische land met zijn homogene bevolking geen etnische spanningen die de aandacht opeisen.

Iedereen dacht dat ook Slovenië kon aansluiten in de rij bij de internationale gemeenschap voor noodsteun. Behalve de Slovenen

In de rubriek 'Standplaats' schrijven de correspondenten van Trouw over persoonlijke indrukken en ervaringen uit het dagelijks leven in hun gebied. Deze keer: Thijs Kettenis uit Griekenland.

Toen de Slovenen zich in 1991 afscheidden, kwamen ze er met een oorlog van tien dagen genadig van af. Terwijl de wereld zich bezighield met het bloedvergieten in Kroatië en Bosnië, werkte Slovenië hard aan aansluiting bij Europa. In 2004 trad het als eerste voormalig Joegoslavische deelrepubliek toe tot de EU, in 2007 kreeg het als het als eerste Oost-Europese land de euro.



Drie jaar geleden, op het hoogtepunt van de financiële crisis, leek het dan toch fout te gaan. Iedereen dacht dat ook Slovenië kon aansluiten in de rij bij de internationale gemeenschap voor noodsteun. Griekse en Cypriotische toestanden dreigden. Behalve de Slovenen. Die saneerden hun eigen staatsfinanciën en banken, en kwamen er op eigen kracht bovenop. Zelfs als het misgaat, gaat het nog goed in Slovenië. De luwte bevalt de meeste inwoners, harde werkers en overwegend gesloten.



Maar sinds drie weken staat Slovenië onverwacht in de schijnwerpers. Dankzij de uitverkiezing van Donald Trump, wiens vrouw Melania er geboren is. Als Melanija Knavs groeide zij op in Sevnica, een industriestadje aan de rivier de Sava van nog geen 5.000 inwoners. Dankzij haar werk als model kwam ze later via Milaan en Parijs in Amerika terecht, waar ze in 1998 Trump op een feestje tegen het lijf liep. Zeven jaar later trouwden ze.



Tekst loopt door onder afbeelding.

© ANP. Donald en Melania Trump met hun zoon Barron.

"Is dit hier te koop?"

Trump is naar verluidt ooit drie uur in Slovenië geweest. Voor zijn huwelijk, en niet eens in de buurt van Sevnica

Niet dat veel inwoners van Sevnica een warme band met Melania hebben. Het is jaren geleden dat ze er voor het laatst was, zeggen inwoners. Ook haar ouders wonen in de VS. Trump is naar verluidt ooit drie uur in Slovenië geweest. Voor zijn huwelijk, en niet eens in de buurt van Sevnica. Hij had een diner met Melania en haar ouders in een luxehotel aan een meer. "Is dit hier te koop?" zou Trump na afloop aan zijn toekomstige schoonvader hebben gevraagd.



Het maakt de pers - vooral de Amerikaanse - niet uit. Alles willen ze over de achtergrond van hun nieuwe First Lady weten. "Het is wel een beetje vermoeiend", verzuchtte de 79-jarige fotograaf die Melania op haar zestiende als model ontdekte. "U bent de 41e journalist die ik spreek." 's Middags stonden verder nog een Russisch tv-station en het Amerikaanse NBC in zijn agenda.



Even later stond ik naast een cameraman van die zender beelden te maken van een schoorsteen van een houtfabriek. De cameraman was helemaal uit Warschau komen rijden voor dit verhaal. "Ach ja, zo werkt het toch", zei hij. "Topverhaal."

Trots

Een restaurant heeft een Melania-toetje op de kaart gezet; bij bakkerij Julija vliegt de Melania-taart de deur uit

De bewoners zijn toch wel trots. Sommige proberen - geheel in lijn met de ondernemersgeest van Trump - een slaatje te slaan uit de Melania-manie. Een restaurant heeft een Melania-toetje op de kaart gezet; bij bakkerij Julija vliegt de Melania-taart de deur uit. "Honderd stukken vandaag", vertelde een medewerkster tegen sluitingstijd. De burgemeester hoopt verlekkerd dat Melania toeristen naar het kasteel, de groene bergen en de rivier bij Sevnica lokt. Ook hij heeft al tientallen journalisten te woord gestaan. "Alleen nog niet uit Afrika en Zuid-Amerika."



Maar veel inwoners zijn de aandacht wel een beetje zat en zetten het op een lopen als ze weer een journalist zien aankomen. "Ja, ik ben trots", riep een vrouw me toe. "Maar verder is hier echt niks te vertellen." Het was al donker, vlak bij de vroegere school van Melania. En weg was de vrouw. Duidelijk verlangend naar de luwte.