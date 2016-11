28/11/16, 09:50

Het zijn nogal wat plagen die het platteland en vooral de melkveehouders teisteren. Te lage melkprijzen, 200.000 koeien die volgend jaar weg moeten en boeren die geen opvolger kunnen vinden. Het enige goede nieuws van het platteland lijkt nog te komen van stedelingen die een leuk weekend hebben gehad in een tot Bed & Breakfast verbouwde boerderij.





Wat is er de afgelopen decennia veranderd op de boerderij, bestaat er nog zoiets als een boerengemeenschap met een eigen levensstijl? En hoe is het met de boer zelf? Met die vragen vertrekt Trouw deze week met twee verslaggevers naar het Overijsselse Bathmen, een dorp dat tegenwoordig tot de gemeente Deventer behoort.



Waarom Bathmen? Omdat het van oudsher een landbouwgebied is, met boerderijen die geen agrarische functie meer hebben, met biologische boeren en melkveehouders met grote en kleine stallen.



Juist tussen die grote en kleine boeren zit de laatste weken spanning. De melkveehouders moeten 200.000 koeien naar de slacht brengen om te voldoen aan de Europese regels. De Tweede Kamer vergadert er deze week over. Ook belangrijk: staatssecretaris Martijn van Dam gaat naar Brussel en hoopt dat het offer genoeg is om nog veel harde Europese ingrepen te voorkomen.



Alle mestproblemen van nu zijn de schuld van de grote boeren, zeggen de kleine boeren. Zij dreigen daarom niet mee te werken aan het offer dat Brussel mild moet stemmen, tot ergernis van de grote veehouders. Wie heeft er gelijk, of hebben ze allebei een punt?



Wij zijn benieuwd welke vragen bij u leven. Laat het ons weten, via @pop_upTrouw op Twitter, e-mailadres popup@trouw.nl of kom langs in Bathmen als u in de buurt bent. Het adres volgt later.



Dan nog even dit. Om te laten zien hoe sterk het platteland de afgelopen jaren is veranderd, moet u eens kijken naar de cijfers van het CBS. In 1965 waren er nog 264.000 landbouwbedrijven in Nederland. Vorig jaar waren er nog 64.000 boerderijen en tuinbouwbedrijven over.