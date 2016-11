Door: Laura van Baars − 27/11/16, 12:45

© anp. Henk Krol (50 Plus) en Emile Roemer (SP) lopen mee in een mars richting het Malieveld tijdens de landelijke aftrap van het Nationaal Zorgfonds.

Het Nationaal Zorgfonds is volgens SP-voorzitter Ron Meijer een 'beweging' geworden. In zijn toespraak zaterdag aan het 3000-koppige publiek op het Haagse Spui tijdens de aftrap van de landelijke actie voor een Nationaal Zorgfonds valt het woord 'SP' niet.

Meijer hoopt juist ook kiezers van andere partijen te winnen voor het idee van een nieuw Zorgfonds zonder eigen risico, waarvan de basisverzekering door de overheid gegarandeerd wordt. Alleen de aanvullende verzekeringen zullen aangeboden worden door concurrerende zorgverzekeraars.



Kiezers van 50 Plus, de Partij voor de Dieren en de PVV zijn ook uit alle delen van Nederland op de actiedag afgekomen. De PVV omarmt het SP-plan overigens niet, al wil die partij ook het eigen risico afschaffen. GroenLinks en de PvdA willen dit eveneens, het CDA wil gedeeltelijk af van dit bedrag van 380 euro per jaar dat mensen voor hun eerste zorgbehoeften kwijt zijn.

Inmiddels hebben 215 duizend Nederlanders het manifest voor het Zorgfonds getekend. "De verkiezingen op 15 maart zijn tegelijkertijd een referendum voor het Nationaal Zorgfonds", roept Meijer. Hij hoopt door honderd dagen actie te voeren dat een coalitie niet meer om een drastische aanpassing van het zorgstelsel heen kan.



Maar dat zal zo makkelijk niet zijn. Afschaffen van het eigen risico kost volgens het Centraal Planbureau (CPB) 4,5 miljard euro. Volgens de SP gaat het om 3,2 miljard. Dat zou volgens de partij gedeeltelijk gedekt kunnen worden door kosten voor marketing en overhead, die je niet meer maakt als niet langer de negen zorgconcerns (met meerdere eigen verzekeringsmerken) concurreren, maar alleen de overheid de zorg betaalt.



Ook hoeft er dan geen winst gemaakt te worden. Verder vindt de SP oplossingen in 'miljonairsbelasting', belasting van winsten van de farmaceutische industrie, banken en multinationals en de aanpak van onnodige bureaucratie. In februari rekent het CPB de plannen nog een keer door om te zien hoe reëel die zijn.

Els Westerduin en Hans van Berkum uit Den Bosch

Els Westerduin had het er op weg vanuit Den Bosch al met haar man over gehad wat ze zou zeggen als haar gevraagd werd waarom ze naar de actiedag voor het Nationale Zorgfonds in Den Haag was gekomen. Maar nu er dan echt een journalist voor haar staat, smoort haar stem zich in de tranen. "Ik heb een vriendin die afhankelijk is van een oncoloog. Ze kan het eigen risico niet ophoesten. Haar behandeling is nu gestopt", vertelt ze kort. Haar man Hans van Berkum houdt zijn hand op haar rug. Hij is er ook vanwege hun vriendin, en "in het algemene belang". Els: "De zorg moet betaalbaar zijn voor iedereen. Ik denk dat we toch weer iets terug moeten krijgen als een ziekenfonds, met wat verbeteringen. Ik heb zelf op een communicatieafdeling in de zorg gewerkt. Het geld dat daar op gaat aan logo's en folders! Terwijl mensen die ziek zijn het eigen risico niet eens kunnen betalen."



Philip Debbink uit Almere

De net gepensioneerde conducteur op de internationale trein maakt zelf niet zoveel mee in de zorg, maar kan zich enorm opwinden over de marktwerking. "Al het geld dat die zorgverzekeraars beuren en dat op de plank blijft liggen! Het geld verdwijnt in die bedrijven en gaat niet naar de zorg. Ik vind dat het ziekenfonds moet terugkeren, al mag het best wat duurder worden dan vroeger. Ik begrijp ook wel dat dat nodig is. In 1989 betaalde ik 37,25 gulden aan premie. Nu is dat 102 euro per maand plus 385 euro per jaar aan eigen risico. Alleen de SP en 50 Plus luisteren naar de mensen die dat niet kunnen betalen. Ik stem zelf PVV. Ik vind de zorg belangrijk, maar ik woon in Almere in een wijk met 70 procent buitenlanders. Met die jongens kan ik geen contact kan krijgen. Dat moet anders. Mijn stem is straks vooral een tegenstem over hoe het nu gaat."



Sonja Kruiger en Jannie ten Hoven uit Almere en Lucy 'Happy Hippie' Hofman uit Den Haag

"Er is hier een goede energie", zegt Lucy Hofman over de bijeenkomst op het Spui, maar daarna wordt ze verdrietig. Doordat haar zorgverzekeraar geen goede afspraken kon maken, moest ze na een borstkankerbehandeling nog een jaar wachten op een hartoperatie. "Ik kon al die maanden maar 20 stappen achter elkaar zetten, waardoor ik steeds strammer werd." Sonja Kruiger had huidkanker, werd behandeld, maar gaat niet meer op controle. "Gaat af van mijn eigen risico en dat geld besteed ik liever aan iets anders." Jannie ten Hoven haalt de medicijnen die ze zelf moet betalen, niet op bij de apotheek. "Met alleen een aow'tje is het kiezen tussen betalen voor zorg of voor een vakantie." Emile Roemer heeft het hart van de dames gestolen, maar ze stemmen toch liever op de Dierenpartij.