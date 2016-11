Door: Geert Groot Koerkamp − 26/11/16, 13:09

© Getty Images. Ouders en kinderen bij de opening van de school voor Syrische vluchtelingen in Losino-Petrovski, nabij Moskou.

De achtduizend Syriërs die naar Rusland vluchtten, krijgen geen verblijfsvergunning. Moskou acht Syrië veilig.

Er waren Syriërs die het Russisch staatsburgerschap hadden, die hebben hier naaiateliers opgezet. Daardoor zijn er nu zoveel Syriërs hier Anwar Ghannawi

Kleuter Ahmed uit Aleppo krijgt maar niet genoeg van de kleurige boeken en het speelgoed in de kast van het klaslokaaltje waar hij en andere Syrische kinderen een basiscursus Russisch gaan volgen. Dat is nodig om straks naar een gewone Russische school te kunnen gaan. Want illegaal of niet, de Russische grondwet bepaalt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs.



Ahmed ís illegaal, net als de meeste van de naar schatting achtduizend landgenoten die de oorlog in Syrië ontvlucht zijn. "De overheid maakt zich hier helaas niet erg druk om", constateert mensenrechtenactiviste Svetlana Gannoesjkina, die zich al sinds de jaren tachtig inzet voor het lot van vluchtelingen en ontheemden. In haar integratiecentrum, medegefinancierd door de vluchtelingenorganisatie van de VN, kunnen ook volwassenen les krijgen, naast juridische en medische hulp.



Het centrum is gevestigd in het plaatsje Losino-Petrovski. Hier, op een uur rijden van Moskou, wonen volgens uiteenlopende schattingen tussen de duizend en drieduizend Syriërs. Al sinds de jaren negentig zijn in deze regio veel Syriërs werkzaam in de textielindustrie. De meesten zijn afkomstig uit Aleppo, dat bekendstaat als textielstad.



Ook Anwar Ghannawi (43) werkte hier al voor de oorlog begon. Toen in Syrië het geweld om zich heen greep, liet hij zijn vrouw en vier kinderen uit Aleppo naar Rusland overkomen. "Er waren Syriërs die het Russisch staatsburgerschap hadden, die hebben hier naaiateliers opgezet. Daardoor zijn er nu zoveel Syriërs hier. We werkten vroeger op de Tsjerkizovo-markt in Moskou, dat is via de hoofdweg niet zo ver. Daarom zijn die ateliers juist hier en hebben mensen zich hier gevestigd."

Visa

Omdat velen van hen hier illegaal verblijven, moeten ze veel betalen aan de politie Natalja Gontsova

De oorlog veranderde alles. De Syriërs die al hier waren, konden hun visum niet vernieuwen, omdat ze daarvoor eerst terug moesten naar eigen land. De nieuwkomers die zich bij hun familie voegden, kregen van de Russische overheid geen vluchtelingenstatus of verblijfsvergunning, vaak met het argument dat de situatie in Syrië daartoe geen aanleiding geeft. Moskou steunt het regime in Damascus, aanvankelijk politiek maar sinds ruim een jaar ook actief militair.



Daardoor is de overgrote meerderheid van de Syriërs in Rusland in de illegaliteit verdwenen. Sommigen werken zwart in door Arabieren gerunde naaiateliers. Dat maakt hen kwetsbaar, zegt Natalja Gontsova, namens de organisatie 'Burgersteun' coördinator van het nieuw opgezette integratiecentrum in Losino-Petrovski. "Vooral jongemannen worden geregeld aangehouden op straat", zegt ze. "Omdat velen van hen hier illegaal verblijven, moeten ze veel betalen aan de politie. Die weet waar ze werken, en wanneer deze mensen hun werk verlaten worden ze opgewacht. De politie troggelt ze geld af."



© Getty Images. Gevluchte kinderen uit Syrië in Moskou.

Russische bommen

Al vijf jaar zeggen we steeds tegen elkaar dat het 'volgende maand' wel beter zal worden. Maar het kan ook tien jaar duren, niemand die het weet Mustafa Sheikh-Rajab

Een politieauto die voor de deur van het klaslokaal in Losino-Petrovski staat, is voor een aantal Syriërs aanleiding het zekere voor het onzekere te nemen en het gebouw te mijden. Ze komen pas als de politie is verdwenen.



"Het is moeilijk hier", beaamt Anwar Ghannawi, een ironische glimlach om zijn mond. "Er is geen hulp. Maar terug naar huis kan ik niet, want een Russisch vliegtuig heeft mijn huis gebombardeerd. Alles is verwoest. Ze hebben me foto's gestuurd via WhatsApp. Er is niets meer van over."



Mustafa Sheikh-Rajab (30) trof hetzelfde lot. Hij verloor in Aleppo een broer en een neef. Zijn huis en auto zijn bij een bombardement verwoest. Hij kwam naar Rusland omdat zijn vader hier al sinds de jaren negentig werkte.



"Ik ben in 2011 gekomen. In het begin was de oorlog nog niet zo grootschalig, we wilden hier tijdelijk naartoe." Hij hoopt uiteindelijk te kunnen terugkeren naar Aleppo. "Als alles goed komt, gaat iedereen terug, natuurlijk. We zijn daar geboren, hebben daar gewoond, daar is onze stad, ons leven. Al vijf jaar zeggen we steeds tegen elkaar dat het 'volgende maand' wel beter zal worden. Maar het kan ook tien jaar duren, niemand die het weet."

Het vreedzame leven in Syrië oppakken

In een tekst over de situatie in het land wordt ook verwezen naar wat Rusland doet in Syrië

Het aantal Syriërs dat door de oorlog naar Rusland is afgereisd beloopt ongeveer achtduizend. Slechts twee van hen hebben tot nu toe de vluchtelingenstatus gekregen in Rusland, volgens de Russische organisatie Burgersteun.



De overgrote meerderheid krijgt nul op het rekest. Natalja Gontsova van Burgersteun laat afwijzingsbrieven van de Russische immigratiedienst zien. "Kijk eens wat ze hier schrijven: 'De betroffen persoon is in Syrië niet vervolgd om politieke of andere redenen'." In een tekst over de situatie in het land wordt ook verwezen naar wat Rusland doet in Syrië. 'Door het staakt-het-vuren is de situatie aanzienlijk gestabiliseerd. Het aantal beschietingen van beide kanten is afgenomen. Dat stelt de inwoners van de regio's in Syrië in staat het vreedzame leven weer op te pakken'.



Een ander argument dat de Russische autoriteiten hanteren is dat de aanvrager nog familie in Syrië heeft die hem of haar kan helpen. En: 'Veel Syriërs hebben hun land niet alleen verlaten omdat ze voor hun leven vrezen, maar in veel gevallen vanwege de economische en humanitaire situatie'.