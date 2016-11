Door: Maaike van Houten − 25/11/16, 21:15

Analyse De regels voor schuldhulp moeten eenvoudiger, vindt ook de Tweede Kamer. Maar niet over alle regels zijn de partijen het eens.

In de wet is al jaren geregeld dat mensen bij wie de schulden zich opstapelen, een adempauze kunnen krijgen, zodat de schuldenberg niet nóg groter wordt. Maar dat bleef jarenlang een dode letter. CDA-Kamerlid Pieter Heerma

In de Tweede Kamer wordt al jaren over de schuldenproblematiek gepraat, maar er gebeurt te weinig. "De realiteit is dat er behoorlijk wat chagrijn is over de kleine stapjes die staatssecretaris Klijnsma zet", zegt CDA-Kamerlid Pieter Heerma. Maar de Kamer is het ook gewoon oneens over een van de belangrijkste aanbevelingen die het kabinet deze week kreeg van bestuurskundige In 't Veld: maak de zorgpremie inkomensafhankelijk.



De Kamer staat zonder meer achter de verbeteringen die Klijnsma heeft toegezegd om de mensen uit de schulden te krijgen. De kwaliteit van de hulpverlening gaat omhoog, de regels moeten eenvoudiger. "Je kunt niet zeggen dat er geen voortgang is geboekt", zegt Heerma. "Maar Klijnsma maakt die stappen wel groter dan ze in werkelijkheid zijn."



"In de wet is bijvoorbeeld al jaren geregeld dat mensen bij wie de schulden zich opstapelen, een adempauze kunnen krijgen, zodat de schuldenberg niet nóg groter wordt. Maar dat bleef jarenlang een dode letter. Pas doordat CDA en ChristenUnie daarop aandrongen, komt Klijnsma in beweging om die time-out toch mogelijk te maken", zegt Heerma.

Enorme bottleneck

CDA, ChristenUnie en ook PvdA en SP constateren dat de overheid zelf soms veroorzaker is van de schulden, of die alleen maar vergroot. De overheid moet niet zoveel willen innen dat mensen onder de armoedegrens vallen, zegt Carola Schouten (ChristenUnie). "Dat mág niet eens." De partijen weten ook dat instanties elkaar tegenwerken. Eén landelijk incassobureau zou volgens de PvdA soelaas kunnen bieden. "Dan kunnen betalingsregelingen op maat worden getroffen", zegt PvdA-Kamerlid Keklik Yücel. Dan kan ook meer worden gewerkt aan preventie, verwacht ze.



Politiek lastig ligt het advies van In 't Veld, het systeem van toeslagen drastisch te veranderen. De zorgpremie moet in zijn ogen afhankelijk worden van het inkomen, zodat mensen met een kleine beurs veel minder hoeven te betalen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut hoort in haar gesprekken met mensen met schulden dat dat 'een enorme bottleneck' is. De SP is groot voorstander van een inkomensafhankelijke zorgpremie, die maakt dat mensen bij voorbaat al minder aan zorgkosten moeten betalen.

Op de vlakte

De VVD houdt zich in een reactie op de vlakte. De woordvoerster van Kamerlid Perjan Moors beperkt zich tot een sms, waarin ze meedeelt dat de liberalen een aantal maatregelen in het rapport zien 'waar wij niet achter staan'. Het kan niet anders of daar hoort in elk geval de inkomensafhankelijke zorgpremie bij. Die was aanvankelijk geregeld in het regeerakkoord met de PvdA, maar na een opstand in de VVD werd die maatregel teruggedraaid. CDA en D66 zijn er ook niet voor.



De ChristenUnie denkt dat de problemen eerder liggen bij de toeslag voor de kinderopvang. Daar zijn de grootste navorderingen, zegt Schouten van de ChristenUnie. Het kabinet werkt aan een betere regeling, maar die is nog niet ingevoerd.



"Het gebrek aan inkomen is gewoon een belangrijke oorzaak van schulden", zegt Karabulut. "Je kunt er bij weg blijven kijken, maar als mensen niet meer te besteden krijgen, dan krijgen we nog grotere problemen." Ze spreekt van een tikkende tijdbom, die alleen kan worden gedemonteerd met drastische maatregelen, ook in de inkomenspolitiek.