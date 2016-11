Door: Paul Ruiter − 24/11/16, 18:39

De tweede zitting van één van de drie Turkse rechtszaken tegen columniste Ebru Umar, is uitgesteld tot februari. Er is geen rechter komen opdagen, zegt Umar. De columniste zou vandaag terecht staan voor het vermeend beledigen van president Erdogan en Turkije-grondlegger Atatürk.

Een seminar zou de reden zijn geweest dat de rechter niet kwam opdagen, liet Umar weten. De strafzaak is nu verzet naar 9 februari. Dat hoorde de columniste via haar advocaat die bij de rechtbank in het Turkse Kusadasi was. Zelf woont Umar de rechtszaken niet bij. Dat zou haar zijn afgeraden.

Dictator

Tegen de Nederlands-Turkse Umar lopen drie rechtszaken vanwege vermeende beledigingen van haar hand aan het adres van president Erdogan, de profeet Mohammed en Mustafa Kemal Atatürk, de grondlegger van de Turkse republiek. De zaak die vandaag voor de rechter zou komen, volgde op een uitspraak van Umar in een interview met de Telegraaf, waarin zij Erdogan en Atatürk uitmaakte voor dictators. Meerdere Turken deden daarop aangifte. Het beledigen van het staatshoofd en de Turkse aartsvader is strafbaar in het land.



De eerste zitting van de zaak vond plaats in september en duurde amper tien minuten. Umars advocaat vroeg toen uitstel, zodat zijn cliënt een aanvullende verklaring zou kunnen afleggen over haar uitspraak. De Turkse rechter stond dat toe: Umar mocht in Nederland een verklaring afleggen bij het Openbaar Ministerie (OM). Umar sprak eerder de hoop uit op een snelle uitspraak.

O. Er is geen rechter. Nou gefeliciteerd Nederturkjes. Jullie hebben alle rechters doen oppakken. Er is niemand meer om mij te veroordelen! — Ebru Umar (@umarebru) Thu Nov 24 00:00:00 MET 2016

De tweede zaak die loopt tegen Umar gaat om een tweet van haar hand over de profeet Mohammed. 'Mohammed is een homo, succes gegarandeerd', schreef Umar. Turkije ziet dat als een strafbare belediging van de profeet. Maar Umar ontkent dat zo bedoeld te hebben. De rechtszaak werd, net als die over de uitspraak van Umar over Atatürk en Erdogan, na de eerste zitting uitgesteld. In dit geval tot 27 december.

O ja. Vandaag weer een rechtszaak tegen me in Turkije. Ik zet in op 2 minuten. Waste of time en money. Gelukkig heb ik allebei Nederturkjes. — Ebru Umar (@umarebru) Thu Nov 24 00:00:00 MET 2016

Een derde rechtszaak tegen Umar is in de maak. Ditmaal omdat zij president Erdogan (nogmaals) beledigd zou hebben. Waarschijnlijk volgt de strafzaak op een tweet die de columniste plaatste met de hashtag #fuckererdogan. Wanneer die zaak behandelt wordt door de rechtbank van Kasupasi, is nog niet bekend. Umar zei in september tegen Metro te vrezen dat de rechtszaken jaren gaan duren. En het einde is wellicht nog niet in zich. Meerdere aangiften tegen Umar kunnen nog voor de Turkse rechter komen.

Maar zelfs al wordt Umar in Turkije veroordeeld, dan nog lijkt een uitlevering door Nederland onwaarschijnlijk. Premier Rutte noemde dat eerder al 'onbestaanbaar' en 'juridisch onmogelijk'.

Beledigende tweets

Umar werd in april gearresteerd in haar Turkse vakantiehuis in Kusadasi vanwege beledigende Tweets over Erdogan. Ze bracht een dag in de cel door, en mocht Turkije na zeventien dagen verlaten. In haar Amsterdamse woning was tijdens haar uitreisverbod ingebroken en het woord 'hoer' op een muur gekalkt. Volgens Umar een 'provocatie uit Nederturkse hoek'. Door de bedreigingen die volgden op haar terugkeer keerde de journaliste niet terug naar haar huis in Amsterdam. Nederlandse Turken zouden achter haar arrestatie zitten. In een felle reactie in Metro laakte Umar hun 'NSB-houding' en 'loyaliteit aan stel berggeiten uit Turkije'. Nederlandse Turken dienden daarop een aanklacht in tegen Umar wegens belediging.