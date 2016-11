Door: Harriët Salm − 23/11/16, 21:06

© anp. Protest tegen de komst van een azc, vorig jaar.

Asielzoekers De komst van vluchtelingen leidt in Steenbergen opnieuw tot emoties. Een jaar geleden gaf de inrichting van een centrum voor zeshonderd asielzoekers aanleiding tot stevige protesten en werd de plaats in Noord-Brabant (circa 23.000 inwoners) landelijk nieuws. Dat azc kwam er niet. Nu gaat het om de permanente huisvesting van een veel kleinere groep mensen met een verblijfsvergunning in de gemeente.

Op Facebook roept de groep 'geen azc in stb' op om morgen tijdens een reguliere raadsvergadering tegen de komst van deze zogenoemde 'statushouders' naar een nieuw te bouwen woonwijk te protesteren. De woningen zouden te dicht bij een school komen en dat vinden zij onveilig.



Burgemeester Ruud van den Belt (VVD) zette vandaag in een reactie daarop alvast een verklaring op de gemeentewebsite. "In de afgelopen dagen zijn de emoties over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente weer behoorlijk opgelaaid," schrijft hij. Volgens de gemeente berust de hele oproep tot protest op een misverstand.



Donderdag wordt wel gesproken over de nieuwbouwwijk, maar niet over woningen voor statushouders. "Daar zijn wel plannen voor in ontwikkeling, maar die zijn in een pril stadium en de raad spreekt daar dus helemaal nog niet over", legt de woordvoerster van de burgemeester uit.

verstoringen van een raadsvergadering zal ik op geen enkel moment en in geen enkel geval tolereren Burgemeester Ruud van den Belt

Een week geleden werd een gemeentelijke vergadering al bezocht door zeven mannen die zwijgend achterin de zaal gingen staan. De burgemeester nodigde hen uit plaats te nemen, maar ze verlieten daarop de zaal en bonkten hard op het raam. "Sommige raadsleden vonden dat intimiderend", vertelt de gemeentewoordvoerster.



In zijn verklaring stelt de burgemeester dat publiek morgen welkom is, maar: 'verstoringen van een raadsvergadering, in welke vorm dan ook, zal ik als burgemeester op geen enkel moment en in geen enkel geval, tolereren'.

Huisvesting

Gemeenten moeten naar rato van hun inwoneraantal huizen beschikbaar stellen voor mensen die een verblijfsvergunning gekregen hebben. In Steenbergen zijn dat dit jaar 68 mensen. Dertig daarvan zijn al verspreid over de gemeente gehuisvest. Nog zeventien woningen moeten er dit jaar voor hen beschikbaar komen, want in de overige gevallen gaat het om gezinshereniging.



In veel gemeenten gaat de komst van statushouders soepel, maar soms zijn er ook elders protesten. Zo gingen onlangs in Emmen en in Hoogvliet mensen de straat op uit onvrede over hun komst.