Alles gaat zoals altijd, zonder morren: tandenpoetsen, pyjamaatje aan, twee verhaaltjes. De ellende begint zodra vader of moeder de kamer verlaat: dan zet de driejarige het op een huilen. Hij komt zijn kamer uit. Als de ouders doorvragen, heeft hij het over monsters en spoken. Vader heeft de dino's al op een rijtje gezet om eventuele engerds weg te jagen, maar dat helpt niet. Een extra lampje of de deur op een kier, hoeft voor hem ook niet. Het gaat hem om zijn ouders: mama moet nog een liedje zingen, papa nog een verhaaltje vertellen. "Het is echte angst, paniek bijna", zegt vader.



Ze lossen het nu op door om de beurt in de kamer te blijven zitten, heel stil, tot hij in slaap valt. Dat duurt dan een kwartier - langer als de ouder aanstalten maakt en hij nog niet helemaal onder zeil blijkt. "We hopen niet dat we dit nog erg lang moeten doen."

Geen veiligheid

Vader vraagt zich af wat er in het ventje omgaat, maar liever nog hoort hij hoe hij die angst aanpakt

Vader vermoedt dat het komt doordat het kleine zusje van zes maanden een week eerder naar het ziekenhuis moest vanwege een virus. Moeder ging die paar nachtjes mee, de kleine jongen logeerde bij opa en oma. "Het lijkt op die ene keer per jaar dat mijn vrouw voor haar werk naar het buitenland gaat. Die dagen verlopen zonder problemen, maar na thuiskomst krijgen we het met rente terug. Dan is hij weken onherkenbaar dwars.



"Vader vraagt zich af wat er in het ventje omgaat, maar liever nog hoort hij hoe hij die angst aanpakt. Hij heeft zijn zoon z'n speen teruggegeven, bekent hij. "Terwijl we hadden afgesproken dat die mee ging met Sinterklaas."



Orthopedagoog Daniëlle Hendriks denkt dat de inschatting van de vader juist is, dat het probleem met het onverwachte ziekenhuisbezoek van doen heeft. "Even is de veiligheid weg, hij beseft dat hij alleen is. Komen papa of mama nog terug? Verlatingsangst komt vaker voor op die leeftijd. Dat hij daardoor niet durft te gaan slapen is een logische reactie."

Monsters en spoken

Zo heb ik op de gang weleens gevochten met een draak die ik zelf niet zag

Hendriks, werkzaam bij het kinderslaapcentrum MC Haaglanden, snapt dat ouders de neiging hebben om de normale zaken aan te passen, maar dat moeten ze juist niet doen. Logisch dat ze hun kind niet in paniek laten huilen, maar die bijzitsessie zou ze zo snel mogelijk afbouwen. "Beter is het om even op de gang te wachten. Als hij netjes in zijn bedje blijft, kom je na één of twee minuten nog even kijken om welterusten te zeggen. Geen tien minuten, want dan gaat hij liggen wachten.



"Ze kunnen ook wat rommelen in een andere kamer tot hij in slaap valt. "Dat is beter dan in zijn eigen kamer, dat wil je hem niet aanleren. En die speen, daar is hij echt te groot voor."



De monsters en spoken kunnen voor hem wel heel echt zijn. Goed van vader om ze weg te jagen, vindt Hendriks. "Zo heb ik op de gang weleens gevochten met een draak die ik zelf niet zag."



Maar is het niet beter om te zeggen dat monsters niet bestaan? Niet op deze leeftijd, denkt Hendriks. "Dan is er niet zo'n duidelijk onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie. Ze maken die monsters echt mee, dan kun je het ook beter oplossen in de magische sfeer."

Stressvol

Psycholoog Carolien Gravesteijn is ook van het langzaam afbouwen naar normaal, maar vindt vooral dat de ouders moeten doen wat goed voelt. "Ze kunnen beter dan wie ook inschatten wat werkt. Ze kunnen ook even bij hem gaan liggen als dat prettig voelt.



"Voor de ouders is de ziekenhuisopname ook stressvol geweest, benadrukt de lector ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden. "Dus goed overleggen wie de energie heeft om bij zoon te gaan zitten, maar ook tijd nemen om met elkaar te ontspannen. Ga een avondje naar de film. Je hoeft echt niet de indruk te wekken dat je er altijd bent. Gewoon duidelijk afspreken wanneer je terugkomt."

Afsluiting

Nu is ze beter en hoeven papa en mama niet meer weg

Zowel Hendriks als Gravesteijn geeft aan dat de ouders met hun zoon moeten bespreken wat er is gebeurd. Gravesteijn: "Een paar nachtjes bij opa en oma was een prima, veilige keuze. Maar wat voor gedachten heeft de peuter bij dat ziekenhuis?" Bespreek op kinderniveau dat zijn zusje ziek was en dat mama even mee moest, zegt Hendriks. "Nu is ze beter en hoeven papa en mama niet meer weg."



De jongen zou een knuffel kunnen uitkiezen, en die aan het zusje geven op een moment dat ze met z'n vieren zijn, tipt Gravesteijn. Knus in het grote bed bijvoorbeeld. "Dan kun je het afsluiten. Iedereen is weer thuis, allemaal bij elkaar, dus zoon kan weer lekker slapen."