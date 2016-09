Door: Arjen van der Ziel − 28/09/16, 22:22

© Eddy van Wessel. De huizen in het centrum van Homs zijn grotendeels vernietigd.

Na ruim vijf jaar burgeroorlog wint het regeringsleger in Syrië geleidelijk terrein. Regeringstroepen hebben Aleppo, de grootste stad van het Arabische land, omsingeld en voeren nu met Russische hulp zware beschietingen en luchtaanvallen uit, in de hoop Aleppo te heroveren.

De mensen proberen door te leven, maar de samenleving is geminimaliseerd. Eddy van Wessel

De Nederlandse fotograaf Eddy van Wessel trok deze maand naar de Syrische stad Homs, die twee jaar geleden al door het regeringsleger werd heroverd, om te kijken hoe het leven daar nu is. "Ik trof een verslagen stad aan", vertelt Van Wessel. "Het centrum is volledig kapot geschoten. Echt tot stof gebombardeerd. Om de honderd meter staat een checkpoint."



"De mensen proberen door te leven, maar de samenleving is geminimaliseerd, en de economie is zo goed als stilgevallen. Op de markt zijn groente en fruit en andere lokale producten te koop, maar geen geïmporteerde spullen. De mensen hebben geen geld en het Syrische pond is niks meer waard."



Geen voedsel en medicijnen

Regeringstroepen sloten de rebellenwijken van Homs in 2012 hermetisch af en belegerden die wijken daarna twee jaar lang. De bevolking leed enorm. Na twee jaar belegering waren er vrijwel geen voedsel en medicijnen meer. Sommige bewoners hielden zich in leven met het eten van huisdieren en bladeren. In mei 2014 gaven de rebellen de strijd op en vertrokken zij met toestemming van de regering naar Noord-Syrië. Ook veel soennitische moslims, die dezelfde variant van de islam aanhangen als de meeste rebellen, trokken weg. "Volgens mij is nog 40 tot 50 procent van de bewoners over", zegt Van Wessel. "Ik kwam ook heel wat christenen tegen."



Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

© Eddy van Wessel. Een muurschildering herinnert aan de Nederlandse Pater Frans.

© Eddy van Wessel. Vanwege het brandstoftekort zijn fietsen een gangbaar vervoermiddel.

Een echtpaar begon te huilen bij hun tot puin gebombardeerde huis, dat waarschijnlijk was verwoest door regeringstroepen, maar dat wilden ze niet vertellen omdat die minder erbij was. Eddy van Wessel

Omdat veel Syrische olie-installaties verwoest of in handen van opstandelingen zijn, is brandstof peperduur. Veel mensen verplaatsen zich te voet of per fiets of brommer. "Als ze met hun brommer op een hoog punt zijn gekomen, zetten ze de motor uit en zoeven in stilte naar beneden. In het begin denk je: hé, wat mooi, totdat je beseft dat ze het doen om brandstof te sparen. Soms weten ze niet eens of ze wel genoeg brandstof hebben om de volgende heuvel op te komen."



'Veiligheidsadvisieur'

Van Wessel, die in 2012 en 2015 de prestigieuze Zilveren Camera won, verbleef in Homs in een eenvoudig hotel. 'Geen elektriciteit, geen liften, heel basic allemaal. En ik kon geen stap zetten zonder een minder van de regering. Officieel was dat een 'veiligheidsadviseur', die ervoor moest zorgen dat ik niet in de problemen kwam. Maar doordat die regeringsman er voortdurend bij was, durfden mensen mij veel dingen niet te vertellen. Een echtpaar begon te huilen bij hun tot puin gebombardeerde huis. Dat huis was waarschijnlijk verwoest door regeringstroepen, maar dat wilden ze mij niet vertellen, omdat die minder erbij was."



Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

© Eddy van Wessel. Een van de vele checkpoints in de stad.

© Eddy van Wessel. Een ouder echtpaar bezoekt hun huis dat is verwoest.

Een uitstapje naar de gebieden ten noorden van de stad die in handen zijn van opstandelingen, was onmogelijk. Niet alleen door de repressie van het bewind, maar ook door risico's in rebellengebied. "Beschietingen heb je overal, dat kan ik wel overzien. Maar het gevaar van ontvoeringen is te groot, want iedereen in die gebieden heeft geld nodig. Je weet niet wie je kunt vertrouwen."