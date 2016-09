Door: Iris Pronk − 26/09/16, 08:52

© anp.

Gezondheid Een op de twintig volwassenen is depressief, en bij jongeren is dat aandeel nog groter. Omdat er relatief veel onbegrip is over deze ziekte en er een taboe op rust, begint vandaag een publiekscampagne om depressie meer bespreekbaar te maken.

Er wordt nog steeds op middeleeuws magische wijze mee omgegaan. Esther van Fenema, psychiater Leids Universitair Medisch Centrum.

In een donkere kamer zit een jongen te gamen, helemaal alleen. Ook in gezelschap voelt hij zich eenzaam, een echte loser.

Een jonge vrouw staart tijdens de lunch met collega's afwezig voor zich uit. Haar glimlach verkrampt tot een grimlach. Ze laat haar salade onaangeroerd staan.



Twee nieuwe filmspotjes laten zien hoe de binnenwereld van depressieve mensen eruitziet: koud, leeg, alleen en zwart. Ze horen bij een landelijke publiekscampagne die vandaag begint met als doel depressie bespreekbaar te maken. 'Herken de signalen en praat erover. Omgaan met depressie.nl' zo luidt de boodschap.



De campagne is een co-productie van het ministerie van volksgezondheid en de Mental Health Foundation, een organisatie die begin dit jaar is opgericht om het taboe rond psychische ziektes te doorbreken.



Extra aandacht krijgen jongeren, die nog vaker depressief zijn dan volwassenen: 1 op de 15. Van de volwassenen is 1 op de 20 depressief. Over de ziekte is nog 'veel te weinig kennis', merkt Esther van Fenema, psychiater bij het Leids Universitair Medisch Centrum. "Er wordt nog steeds op middeleeuws magische wijze mee omgegaan."



Onzinnige adviezen

Depressieve mensen krijgen vaak goedbedoelde en onzinnige adviezen, zoals 'Ga eens lekker shoppen met je vriendinnen, iets léuks doen'. "Als je suikerziekte hebt, zegt niemand dat tegen je." Zelf denken haar patiënten vaak dat de depressie hun 'eigen schuld' is. Onzin, weet Van Fenema, "net zoals suikerziekte niet je eigen schuld is. Maar die gedachte is een kenmerk van de depressie. Die gaat vaak gepaard met gevoelens van schuld en waardeloosheid."



Van Fenema vindt dat "iedereen de signalen van een depressie uit zijn hoofd moet leren" - om de ziekte bij anderen of zichzelf te herkennen.

Depressieve mensen hebben een sombere stemming, ze kunnen nergens van genieten, ook niet van seks, ze eten te veel of te weinig, denken aan de dood, trekken zich terug uit sociale contacten en hebben vaak concentratie- en geheugenproblemen. Tot begin december zijn de spotjes op tv, in de bioscoop en op de sociale media te zien. De site biedt onder meer een depressietest.