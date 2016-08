Door: Ger Groot − 27/08/16, 15:22

© thinkstock.

column Spanje is het land van mañana. Zelfs een website die hartstochtelijk de deugden van dat land bezingt houdt die mythe in ere. Want een deugd is het - zij het niet op de manier waarop 'mañana' meestal begrepen wordt. Stel niet uit tot de dag van morgen wat je ook kunt uitstellen tot overmorgen: zo klinkt dat 'mañana' meestal. 'Het opschuiven van het regelen van zaken of oplossen van problemen is Spaans goed', zo formuleert de website dat een beetje krom.

Nee, dát is geen deugd - zoals diezelfde site onderkent: 'Dat kan weliswaar charmant overkomen maar als je eenmaal in Spanje woont, kan dat ook zeer vervelend worden.' Eerlijk gezegd woon ik daar bij perioden als sinds decennia en ik heb er nooit iets van gemerkt. Wel van een heel ander soort 'mañana'. 'Dus dit is de ijskast die u hebben wilt?' vroeg de verkoper bij onze laatste verhuizing. 'Wanneer wilt u hem geleverd hebben?' Snel ging ik na wanneer ik in daaropvolgende weken thuis zou zijn. Maar de verkoper was me voor. 'Wat denkt u van morgen?'



Tenzij er de laatste tijd in Nederland iets heel radicaals veranderd is, moet je hier voor zoiets al snel een maandje uittrekken. Ik geloof niet dat ik zo'n revolutie heb gemist. Een paar weken geleden bestelde ik bij een bekend boekenkastenmerk een paar extra schappen: rechttoe-rechtaan, één meter bij dertig centimeter. Simpeler kan niet. 'Ik noteer het,' zei de vriendelijke mevrouw aan de andere kant van de telefoonlijn. 'De levertijd is zeven weken.' Ik zit er nog altijd op te wachten.

Wie iets te regelen heeft met de Spaanse bureaucratie, weet dat hij meestal in no-time geholpen is, vaak online. Wie zijn huis wil laten schilderen, kijkt een paar dagen later al tegen blinkend nieuwe verf aan. En wie in een Spaans café een koffie bestelt, heeft die meestal al op zijn tafeltje vóórdat hij daar een glaasje water bij heeft kunnen vragen.



Volkstyperingen

Toch is 'mañana' hardnekkig - in de slechte zin van het woord. 'Framing' wordt dat tegenwoordig genoemd; een paar decennia geleden heette het nog 'stereotypering' of gewoon 'vooroordeel'. Íets is er van zo'n 'frame' meestal wel waar, want mensen zijn niet helemáál gek. Of het is waar gewéést - en dat moet in het geval van Spanje een fiks eind in het verleden liggen. In 1833 publiceerde de schrijver en journalist Mariano José de Larra een satirische column onder de titel 'Kom morgen maar terug' - en tweehonderd jaar later is die uitdrukking nog altijd spreekwoordelijk. Volkstyperingen hebben een lang leven, desnoods tegen alle evidentie in.

Waarom Londen als vergelijking gekozen? In Madrid gedroegen mensen zich nóg kalmer en waardiger na de aanslagen van 11 maart 2004.

Neem een heel ander onderwerp: de wijze waarop een land reageert op een terroristische aanslag. Ik heb het dit jaar van nabij mogen meemaken in Brussel. Metro gesloten, het openbare leven zo goed als tot stilstand gekomen, iets wat verdacht dicht in de buurt kwam van de staat van beleg. 'Was dat achteraf niet een beetje overdreven,' zo vroeg een voormalige directeur van het Brusselse openbaar vervoer zich vorige week in de stadskrant af. 'Hadden we niet wat beheerster kunnen reageren, zoals in Londen?'



Kalm en waardig gedragen

Ja, dat had Brussel misschien beter kunnen doen. Maar waarom Londen als vergelijking gekozen, zoals vrijwel iedereen doet? Na de aanslagen bleef het in de Engelse hoofdstad inderdaad relatief kalm en gedroegen de meeste mensen zich waardig. Maar nóg kalmer en waardiger gedroegen de Madrilenen zich na de aanslagen van 11 maart 2004, waarbij meer dan twee keer zo veel slachtoffers vielen. Geen metrolijn gesloten, geen moskee beklad. Bij de geplande verkiezen een paar dagen later werd de zittende regering volgens alle regels van de democratische kunst naar huis gestuurd.

Spanje is niet het land van mañana. Het is de natie van Speedy Gonzalez.

Toch blijven het de Engelsen die bij dit soort calamiteiten steevast ten voorbeeld worden gesteld. Niet om wat zij doen, maar om wat zij ooit gedaan hebben. Het stoïcijnse gedrag van de Londenaren tijdens de bombardementen van de Blitzkrieg is een stereotype geworden dat driekwart eeuw later nog altijd de feiten naar zijn hand zet. Engelsen zijn flegmatisch, Spanjaarden opgewonden standjes. Denk maar eens aan de Spaanse Furie - uit 1576.



Duits-degelijke bediening

Ik geef toe: ook ik ben niet immuun voor nationale stereotypen. Op een citytrip in Berlijn betrad ik er de horeca onlangs met de hoopvolle verwachting van Duits-degelijke bediening. Maar elke bestelling duurde eindeloos - nog langer dan in België, en dat wil heel wat zeggen. Tja, Berlijn... zullen Duitsers uit andere Länder ongetwijfeld verzuchten, daar kun je dat verwachten. Mijn probleem was niet 'het' stereotype, maar het verkéérde stereotype.



Reikhalzend zie ik uit naar mijn volgende biertje op een Spaans terras. Eén kleine handbeweging en de ober heeft je al gezien. Feilloos weet hij wat je hebben wil - en daar staat het al op het viltje vóór je. Spanje is niet het land van mañana. Het is de natie van Speedy Gonzalez.