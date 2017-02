redactie − 14/02/17, 19:09

© ANP.

Een 'aantal jongeren' zat achter de nepprofielen op sociale media van Denk om tegenstanders aan te vallen en reclame te maken voor de eigen partij. Dat heeft Denk-voorman Tunahan Kuzu vandaag gezegd.

De vraag of hij zelf weet had van de 'internettrollen' beantwoordde Kuzu niet. Volgens hem zijn de jongeren erop aangesproken en zal het niet meer gebeuren. Volgens het Kamerlid heeft de partij een enkeling kunnen achterhalen, maar gaat het niet om tientallen nepaccounts, zoals in mediaberichten is gemeld.



NRC Handelsblad onthulde afgelopen week het gebruik van nepaccounts. De krant noemde onder meer een aanval op PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, die in de Volkskrant kritiek had geuit op Denk. Partijlid Farid Azarkan stelde in een chat op WhatsApp een reactie voor. Enes Yigit, leider van de jeugdafdeling van Denk, zou vervolgens hebben gesuggereerd een zogeheten troll-account te gebruiken. Azarkan accepteerde dat, waarop Yigit zei: 'Ga ik doen.'



Kuzu noemt het 'opmerkelijk' dat media veel aandacht hebben besteed aan de nepprofielen die zijn ingezet voor zijn partij. Volgens hem zijn 'troll-accounts' niet exclusief voorbehouden aan Denk en moeten media ook onderzoek doen naar het Facebook- en Twittergedrag van andere politieke partijen.