Door: Bas den Hond − 10/02/17, 07:50

© Afp. Een blije demonstrant voor het hof van beroep met de beslissing van het hof over het inreisverbod.

Inreisverbod Het hof van beroep in San Francisco heeft van het inreisverbod van Donald Trump geen spaan heel gelaten. De uitspraak is nog maar voorlopig, maar in een uitgebreid vonnis concludeerden drie hogere rechters gisteravond eenstemmig: het besluit ontneemt buitenlanders binnen en buiten Amerika rechten die ze volgens de Grondwet hebben. Trump gaat waarschijnlijk nu naar het Hooggerechtshof.

Om buitenlanders die rechten te ontzeggen, daarvoor heeft de regering-Trump geen goede redenen gegeven, aldus het hof van beroep. En het heeft er op zijn minst de schijn van dat het speciaal gericht is tegen moslims.



Uit zeven landen zullen dus nog steeds mensen kunnen komen waarvan de regering zegt te vrezen dat er terroristen tussen zitten. En ook de komst van vluchtelingen met een visum, uit Syrië en alle andere landen, gaat door.



Maar bij welke rechter hij verhaal wil halen, was gisteravond nog niet duidelijk. Een grimmige Donald Trump noemde het tegenover verslaggevers 'een politieke uitspraak' en twitterde in hoofdletters: "Zie je voor de rechter! De veiligheid van ons land staat op het spel!"

Beroep

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Thu Feb 09 00:00:00 MET 2017

Trump kan het hof van beroep vragen of een grotere groep rechters de uitspraak van hun drie collega's nog eens tegen het licht wil houden. Hij kan er ook in berusten dat zijn maatregel even niet geldig is, en het om te beginnen helemaal uitvechten voor de federale rechter in Seattle, waar het vorige week vrijdag allemaal begon.



Bij die rechter spanden de staten Washington en Minnesota een zaak aan tegen het inreisverbod. De rechter stelde de maatregel meteen buiten werking, omdat ook hij vond dat de twee staten goede argumenten leken te hebben. Hij moet de zaak verder nog behandelen.



Het meest waarschijnlijk is het echter, dat de regering een beroep zal doen op het Hooggerechtshof. Dat past bij het temperament van Trump, die niet voor het oog van de natie door rechters op de vingers getikt zal willen worden. Zijn adviseurs zullen misschien ook hopen bij dat hof, waar vier van de acht rechters conservatief zijn, meer gehoor te krijgen dan bij het hof van beroep in San Francisco. Dat hof oordeelt over zaken in Washington, Californië en enkele andere westelijke staten, en staat bekend als van alle hoven van beroep het meest 'linkse'.



Maar van de drie rechters die in beroep oordeelden over de kwestie, was er één helemaal niet zo progressief. Richard R. Clifton, benoemd door de Republikeinse president George H.W. Bush, was bij de telefonische zitting dinsdagavond behoorlijk kritisch over de claims van de protesterende staten. Toch was het oordeel van de drie uiteindelijk unaniem: de opschorting blijft in stand, omdat ook zij de kans groot achten dat het besluit bij nadere behandeling voor ongrondwettig zal worden verklaard.



Dat zou bij de adviseurs van Trump op zijn minst twijfel moeten wekken of de weg naar het Hooggerechtshof wel aan te raden is, zeker zo lang Trumps voordracht van een vijfde conservatieve rechter, Neil Gorsuch, nog niet door de Senaat is bekrachtigd.

Ongelijk

Het zou wel ironisch zijn als we een van die vrijheden ondermijnen die de verdediging van de natie de moeite waard maken

In de uitspraak krijgt de regering op alle belangrijke punten ongelijk. De advocaten van Trump hadden gesteld dat de maatregel helemaal niet door rechters beoordeeld zou mogen worden, omdat die gericht was op de nationale veiligheid. Fout, zei het hof van beroep. Dat hebben rechters al vele malen gedaan. Ze citeren een uitspraak van het Hooggerechtshof: "Het zou wel ironisch zijn als, in de naam van de nationale verdediging, we het ondermijnen zouden toelaten van een van die vrijheden die de verdediging van de natie de moeite waard maken."



Inhoudelijk is er volgens de drie rechters ook van alles mis met het inreisverbod. Het schendt de garantie die de Grondwet geeft op een eerlijk proces. Dat recht hebben ook niet-Amerikanen die in Amerika verblijven. Die mogen dus niet van de ene dag op de andere te horen krijgen dat ze eigenlijk het land niet meer uit kunnen, omdat ze dan niet meer terug komen. En er moet een mogelijkheid zijn om verhaal te halen. Zelfs veel mensen die niet legaal in de VS verblijven, en buitenlanders die goede redenen hebben om naar het land te reizen - bijvoorbeeld vanwege familiebanden - hebben dat recht.



Dat er voor de haast en het botte bijlkarakter van het inreisverbod goede redenen van nationale veiligheid zijn, vinden de rechters niet geloofwaardig: "De regering heeft geen enkele aanwijzing aangedragen dat een vreemdeling uit een van de landen die in de maatregel worden genoemd, een terroristische aanslag heeft gepleegd in de Verenigde Staten."

Anti-moslim

3-0 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) Fri Feb 10 00:00:00 MET 2017

Tenslotte hechten de rechters ook enig geloof aan de stelling dat het inreisverbod eigenlijk een anti-moslimmaatregel is. Een rechter hoeft daarbij niet alleen naar de tekst van Trumps besluit te kijken, zeggen ze. En dan is de uitspraak van Trump, gedaan tijdens de campagne, dat hij moslims wilde weren uit de VS, tamelijk bezwarend. Helemaal onhandig is het dat Trumps adviseur Rudy Giuliani onlangs vertelde dat Trump hem vroeg hoe hij zo'n moslimverbod legaal voor elkaar zou kunnen krijgen. Volgens Giuliani was het resultaat van die adviesaanvraag het inreisverbod zoals Trump het ondertekende.



De rechters gaan niet zo ver om te zeggen dat het inreisverbod zeker discriminerend is, maar schrijven dat de staten Washington en Minnesota 'serieuze klachten hebben die belangrijke grondwettelijke vragen aan de orde stellen." Pas wanneer de rechter in Seattle definitief uitspraak heeft gedaan, en de zaak in beroep opnieuw in San Francisco belandt, willen ze daar eventueel dieper induiken.

Overwinning

Zo minachtend als Donald Trump reageerde op de uitspraak van het hof van beroep, zo prijzend was de gouverneur van Washington, Jay Inslee. Hij noemde het 'een overwinning voor het hele land'. En terwijl Trump eerder dreigend twitterde dat klagers en rechters de schuld zouden zijn van een eventuele aanslag door iemand uit een van de zeven landen, somde Inslee op wat er al aan goeds was voortgekomen uit de opschorting van het reisverbod: "In onze staat hebben we een Somalische man herenigd zien worden met zijn vrouw, een Amerikaans staatsburger. Een Iraakse leider op het gebied van gezondheidszorg kon zich weer bij zijn collega's voegen aan de universiteit van Washington. En een student die werkt aan hiv-vaccins kon weer terugkomen om zijn belangrijke werk voort te zetten."



Onder de activisten die hun vreugde uitspraken over het oordeel was ook de verliezende presidentskandidaat, Hillary Clinton. Ze zette een ultrakort bericht op Twitter: "3-0".



Maar Trumps adviseur Kellyanne Conway beantwoordde die uiting van triomf met een herinnering aan Clintons nederlaag, dankzij de stemmen in drie sleutelstaten: "PA, WI, MI".



De boodschap van haar en Trump is duidelijk: ze zijn nog steeds de winnaars, en de baas. Hoe ver dat gaat, mag misschien sneller dan verwacht het Hooggerechtshof uitmaken.