Redactie − 09/02/17, 13:56

© anp. Rechter Suzanna Chu bij het Hof van Justitie in Paramaribo.

De Surinaamse Krijgsraad heeft vandaag besloten het proces over de Decembermoorden toch weer uit te stellen. Het proces, waarin de Surinaamse president Desi Bouterse hoofdverdachte is, is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

De rechter nam dit besluit nadat het Openbaar Ministerie (OM) hoger beroep had aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om door te gaan met het proces.



De planning was dat donderdag het requisitoir gehouden zou worden, met daarin de eis voor een straf of vrijspraak. Hoewel deze gang van zaken teleurstellend is voor de nabestaanden van de slachtoffers, hielden velen toch rekening met de mogelijkheid dat de advocaten van Desi Bouterse een poging zouden doen het proces te vertragen of te stoppen.



Op 30 januari gaf de president van de Krijgsraad het OM ook al de gelegenheid zijn requisitoir te houden, maar de aanklager vroeg toen uitstel.

Strafeis

Bouterse staat terecht als hoofdverdachte van de zogenoemde Decembermoorden, de standrechtelijke executie in 1982 van vijftien tegenstanders van zijn toenmalige militaire regime. Het strafproces om de politieke moorden begon pas in november 2007, doordat Bouterse sinds een door hem geleide staatsgreep in 1980 altijd een van de machtigste mannen van de Zuid-Amerikaanse republiek is geweest. In 2010 werd hij ook nog eens democratisch gekozen tot president, om twee jaar daarna de belofte dat hij het strafproces ongemoeid zou laten, te breken.



Vlak voor de aanklager in april 2012 al de strafeis kon oplezen, loodste Bouterse een amnestiewet door het parlement. Toen de rechter die wet vorig jaar ongrondwettelijk verklaarde, vaardigde de hoofdverdachte een presidentiële resolutie uit waarmee hij de procureur-generaal dwong de aanklacht in te trekken. Maar ook daarvan bleek Cynthia Valstein-Montnor, president van de krijgsraad, vorige maand niet onder de indruk. "Aan de heerschappij van het Openbaar Ministerie om de strafklacht in te trekken komt een einde zodra de rechtszaak is begonnen", zo zei ze, verwijzend naar het Surinaamse wetboek van strafvordering.