Door: Seada Nourhussen − 09/02/17, 09:22

© afp. Beëdigd president Mohamed Abdullahi Farmajo

Verkiezingen Opeens ging het snel en werd ex-premier Farmajo tot president gekozen. De reacties zijn zeer positief.

Na maanden uitstel gingen de langverwachte presidentsverkiezingen in Somalië gisteren niet alleen door, de stemmingsprocedure verliep ook razendsnel. In niet één maar twee kiesrondes kozen 275 leden van het parlement en 54 senatoren ex-premier Mohamed Abdulahi Farmajo tot nieuwe leider. En hij werd ook maar meteen beëdigd.



Farmajo, die in totaal twintig rivalen versloeg, is geen nieuw gezicht in de Somalische politiek, maar geniet bij Somaliërs in binnen- en buitenland vertrouwen omdat hij niet corrupt zou zijn. Hij zou zich ook niet profileren via zijn clan, maar van Somalië en eenheid willen smeden.



De andere twee kanshebbers in de tweede ronde waren ook oude bekenden; ex-president Sharif Sheikh Ahmud en zittend president Hassan Sheikh Mohamud, die na de tweede ronde zijn nederlaag direct toegaf. Zij hebben wel dat imago van de ouderwetse Somalische politicus. Ook nummer vier van de tweede ronde was een voormalige premier.

Nieuw tijdperk

In Nairobi liepen de straten vol met uitzinnige mensen

De blijdschap om Farmajo, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, is in binnen- en buitenland groot. Zelfs de eerste en enige vrouwelijke presidentskandidaat, Fadumo Dayib, twitterde vanuit haar thuisland Finland dat er 'een nieuw tijdperk' is aangebroken voor Somalië. "De volksvertegenwoordigers hebben gestemd volgens de wil van het volk." Terwijl Dayib zich eerder, teleurgesteld over het eindeloze uitstel en de daarmee gepaard gaande corruptie, teleurgesteld had terugtrokken uit de race.



In de wijk Eastleagh in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, ook wel Klein- Mogadishu genoemd vanwege de grote Somalische gemeenschap, liepen de straten vol met uitzinnige mensen.

Terreurdreiging

We zijn het pad van de democratie ingeslagen Mohamed Abdulahi Farmajo

Ook in de Somalische hoofdstad Mogadishu brak uiteindelijk vreugdevuur los nadat de straten de hele dag leeg waren geweest. Mogadishu ging achter slot en grendel - de straten waren verlaten, winkels en scholen waren dicht - uit vrees voor aanslagen van terreurgroep Al-Shabaab. In de ochtend was er nog een aanslag gepleegd net buiten de hoofdstad.



Ook de avond voor het stemmen was er mortiergeweld in de buurt van een zwaarbewaakte hangar van een voormalige luchtmachtbasis in Mogadishu. Uit veiligheidsoverwegingen werd daar door de politici gekozen.



De constante terreurdreiging is ook de reden dat Somalische burgers niet rechtstreeks kunnen stemmen. In plaats daarvan wezen clan-oudsten ruim 14.000 gedelegeerden aan die op hun beurt de 275 leden van het nationale parlement kozen. De parlementen van de zes deelstaten - Puntland, Somaliland, Jubbaland, Zuidwest Staat, Galmudug en Hirshebelle - stemden vervolgens voor de 54 leden van de senaat. Uiteindelijk kozen beide Kamers dus president Farmajo.



Deze voormalige diplomaat uit Washington en aanhanger van de Republikeinse partij, sprak meteen over 'een overwinning van het Somalische volk.' Maar zijn overwinning ging niet zonder slag of stoot.



Waarnemers van de Verenigde Naties meldden intimidatie en geweld tegen politici die een stem moesten uitbrengen.

Er is geschiedenis geschreven, we zijn het pad van de democratie ingeslagen", zei Farmajo desalniettemin. Hij is de hoop voor de Somaliërs wereldwijd, die een functionerende centrale regering willen, na ruim 25 jaar clanoorlogen, terrorisme, en voedselonzekerheid.