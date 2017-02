Redactie − 08/02/17, 15:50

© ap. De Russische oppositieleider Aleksej Navalny spreekt tijdens de rechtszaak in Kirov.

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny kan voorlopig niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen die in 2018 worden gehouden. Een rechtbank in de provinciestad Kirov, op ongeveer 900 kilometer ten oosten van Moskou, achtte Navalny vandaag schuldig aan verduistering.

Daarmee is president Poetin van zijn grootste uitdager verlost. Navalny kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd. Iemand die in Rusland door een rechter is veroordeeld, verliest het recht aan presidentsverkiezingen deel te nemen. De veertigjarige oppositieleider kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan.



Navalny zou zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering van omgerekend ruim 250.000 euro bij een bosbouwbedrijf in 2009. De openbaar aanklager had vijf jaar voorwaardelijk geëist.



Het is niet de eerste keer dat deze zaak voor de rechter komt. In 2013 kreeg de oppositieleider in dezelfde zaak al vijf jaar voorwaardelijk. De veroordeling kon op een golf aan kritiek rekenen vanuit de Europese Unie en de Verenigde Staten. Nadat het Europese Hof voor de Mensenrechten oordeelde dat de oppositieleider geen eerlijk proces had gehad, zette het Russische Hooggerechtshof een streep door die uitspraak en verwees de zaak naar een andere rechtbank. De zaak werd aangehouden en er moest nieuw onderzoek worden gedaan. Ook na de nieuwste veroordeling hebben Navalny's advocaten gezegd dat ze weer naar het Hof in Straatsburg zullen gaan.

Politiek gemotiveerd

Op zijn blog schreef Navalny onlangs dat hij verwachtte ook dit keer weer schuldig te worden bevonden. De rechtszaak is geheel politiek gemotiveerd, stelde hij. In de pauze van de rechtszaak zei Navalny volgens de BBC tegen aanwezige journalisten dat deze een replica was van de vorige.



"Tot nu is de nieuwe uitspraak honderd procent gelijk aan de oude uitspraak, inclusief alle komma's, spelfouten en zelfs de volgorde van de getuigenverklaringen. Alles is overgenomen. Het is wonderbaarlijk en het zegt een hoop over dit proces", zei hij grappend.



Door het wegvallen van de advocaat, sociaal activist en oppositieleider Navalny, ligt volgens waarnemers de weg van Poetin naar herverkiezing open. De oppositieleider, die direct na de veroordeling aankondigde door te gaan met campagnevoeren, gold als de enige serieuze bedreiging voor de zittend president. Poetin heeft zich overigens formeel nog niet aangemeld voor de verkiezingen.

Strijdbaarheid

Navalny is de leider van de Partij van de Vooruitgang. Algemeen wordt aangenomen dat Poetin hem het meest vreesde voor de verkiezingen. Sinds 2008 probeert de oppositieleider namelijk constant de corruptie van de machthebbers in Rusland onder de aandacht te brengen. Zij verrijken zich terwijl de bevolking kampt met een recessie.



Navalny en zijn team maakten hier een film over die miljoenen keren bekeken werd op internet. Deze strijdbaarheid maakt Navalny zeer populair bij zijn achterban en bij de herverkiezing van president Poetin in 2011 wist hij grote protestbijeenkomsten te organiseren.