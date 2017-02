Door: Romana Abels − 08/02/17, 10:13

© Trouw.

Van de Partij Romana Abels werd lid van een tiental partijen om van binnenuit de verkiezingscampagne te verslaan. Vandaag: met rode rozen de deuren langs.

Campagnetaal anno 2016: "We komen halen, niet brengen." Ik hoorde het voor het eerst bij de VVD, toen bij GroenLinks en afgelopen zaterdag opnieuw, bij de PvdA in Amsterdam-West. Het betekent: we vragen de kiezer waar híj mee zit, we steken niet van wal over wat wij willen. Mocht de ontevreden burger, met zijn gestem op Wilders inderdaad bedoelen dat de politiek beter moet luisteren, dan is die boodschap diep doorgedrongen tot in de haarvaten van de campagne-organisaties.



Kamerlid Lutz Jacobi legde drie weken geleden aan nieuwe leden op het PvdA-congres uit hoe zij die boodschap aan haar collega-fractieleden had doorgegeven. "Hallo", had Jacobi gezegd, "we zijn vólksvertegenwoordigers. Dan moeten we dus het volk vertegenwoordigen."

Canvassen

In een geleende kreukelige rode regenjas ga ik met de PvdA luisteren in Amsterdam-West, op de dag dat de campagne voor Lodewijk Asscher officieel van start gaat. "Canvassen" noemen we dat. Voor deze zaterdag staat in het draaiboek op het partijbureau dat we in het hele land bij 100.000 huizen moeten aanbellen, een bos rozen in de hand. "Goedendag, wij zijn van de PvdA. We doen hier een onderzoek. Mogen we u vragen wat u van de buurt vindt?".



Amsterdam-West is een winwijk. Zo heet dat bij de sociaaldemocraten: een wijk waar de PvdA bij de vorige verkiezingen veel stemmen haalde. Het idee is simpel: we bellen op alle adressen in de wijk aan, in koppels. We gaan trap op, trap af, van sociale huurwoning naar sociale huurwoning. We zijn stevig voorbereid - we kennen de antwoorden op lokale en landelijke problemen. "Goedendag. Spreekt u Nederlands? Wij zijn van de PvdA."

De strijd is nog niet gestreden

Er zijn deskundigen die zeggen dat de PvdA zich moet voorbereiden op de grootste verkiezingsnederlaag ooit.

Ik loop mijn straat met Mirthe Biemans, een jong kandidaat-Kamerlid. Biemans is dertig en staat op dertig: dat laatste is haar plek op de kandidatenlijst. Oei, zeg ik. Maar zij noemt het "een spannende plek, zeker niet onhaalbaar". Biemans werkte jaren in Jeruzalem aan een vredesproject. Terug in Nederland schrok ze van de politieke staat waarin ze het land aantrof. Ze moest iets doen, vond ze. Eerst ging ze langs bij GroenLinks. Te elitair, oordeelde ze. "Bij de PvdA was de eerste die ik tegenkwam boer, de tweede leraar."



Of Biemans' keus voor de sociaaldemocratie een verstandige was, moet nog blijken. Er zijn deskundigen die zeggen dat de PvdA zich moet voorbereiden op de grootste verkiezingsnederlaag ooit. Maar voor haar is de strijd nog niet gestreden. Deze zaterdag loopt ze eerst de deuren langs en zamelt daarna, voor de deur van de supermarkt, boodschappen in voor de voedselbank. "Gaat u boodschappen doen? Zou u iets extra's kunnen meenemen?"

Viel niet mee

Niemand die begon over de foute regeringskeus van de PvdA, over zorgpremies of vluchtelingen.

Eerlijk is eerlijk, het canvassen viel Biemans niet mee. De opgehaalde informatie houdt niet over. "Ik ben eigenlijk wel tevreden", zeiden de meeste mensen die hun deur opendeden. Hooguit: "het huisvuil zou wat vaker kunnen worden opgehaald." Niemand die begon over de foute regeringskeus van de PvdA, over zorgpremies of vluchtelingen, over het verdwijnen van tram 14.



Er was wel iets anders. "De PvdA!", schreeuwde een man ons vanuit zijn voordeur toe, vlak voor hij die met een klap dichtsmeet. "Jullie stonden op de NDSM-werf en zeiden dat alles goed zou komen. Twee dagen later had ik geen werk meer." Daar sta je dan, met je rode roos. Ben je voorbereid op alle fouten van Diederik Samsom, krijg je die van Joop den Uyl voor je kanis.