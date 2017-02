Door: Wilma Kieskamp − 08/02/17, 07:57

D66-voorman Alexander Pechtold, hier tijdens het partijcongres vorige maand.

Verkiezingen D66-voorman Alexander Pechtold noemt partijen die elkaar uitsluiten 'het vergeelde script van 2012 en 2010'. Niet doen dus.

Politieke partijen zijn in de verkiezingscampagnes te veel bezig elkaar uit te sluiten, vindt Alexander Pechtold van D66. Hij vreest een herhaling van de campagne van vijf jaar geleden. "De wederzijdse verkettering van toen ligt nog vers in het geheugen".



Volgens de lijsttrekker van D66 moeten partijen zich vooral afvragen wat kiezers verwachten van de campagnes. "Ik vraag me serieus af of mensen er op zitten te wachten dat de linkse partijen als blok rechts uitsluiten, of dat de rechtse partijen met een stembusakkoord links buiten de deur willen houden. Dat is het vergeelde script van 2012 en 2010". Pechtold zei dat dinsdag in een besloten lezing voor de stichting Christelijke Pers, die de identiteit van Trouw beschermt.



Pechtold roept collega-lijsttrekkers op om in verkiezingstijd 'verbinding en samenwerking' te zoeken. Dat is nodig omdat na 15 maart waarschijnlijk vier of vijf partijen nodig zijn om een kabinet te vormen. D66 zegt als middenpartij bereid te zijn met alle partijen samen te werken, behalve met de PVV.

'Ik vergat iets basaals'

Een nieuw kabinet moet daarnaast ook met de kiezers samenwerken, waarschuwde Pechtold. Pechtold erkent dat hij zelf in het verleden niet genoeg heeft geluisterd naar bijvoorbeeld de zorgen van PVV-stemmers. "Ik zocht te veel het debat, ik wilde hun gevoelens beantwoorden met feiten. Ik vergat iets basaals: eerst goed luisteren, en begrip tonen". De fractie van D66 nodigde onlangs vijftig PVV-stemmers uit op de werkkamer en ging een avond met ze in gesprek.



Pechtold vindt dat vooral het debat over integratie en identiteit te negatief is geworden. "Er is een nieuwe politieke correctheid waarin er geen plek is voor positieve ontwikkelingen."



Hij wees onder meer op het grote aantal jongeren van niet-westerse afkomst dat studeert in het hbo. Ook delen migranten volgens hem steeds meer de waarden die bepalend zijn voor Nederland, "zoals keuzevrijheid, gelijkheid van man en vrouw en de bereidheid om hard te werken en samen te werken. Mensen met een niet-westerse achtergrond lijken steeds meer op de rest van Nederland".



De integratie zal sneller verlopen als Nederland kiest voor een "nationale identiteit die gekenmerkt wordt door openheid en respect, waar in theorie iedereen bij kan horen en die volop ruimte laat voor verscheidenheid". Pechtold vindt niet dat daarmee de Nederlandse identiteit verwatert. Een open identiteit past volgens hem 'in de traditie van Willem van Oranje, Spinoza en Descartes'. Zijn partij wil dat 5 mei een vaste vrije dag wordt waarop Nederland die 'inclusieve' identiteit gaat vieren.