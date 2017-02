Door: Sybilla Claus − 07/02/17, 18:58

© reuters. Woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer.

factchecken Media in westerse landen waren vandaag opnieuw bezig een bewering van president Trump te weerleggen. Maandag had hij als opperbevelhebber voor het eerst de krijgsmacht toegesproken op luchtmachtbasis MacDill in Tampa, Florida. Daar beweerde hij dat de 'heel, heel oneerlijke media' met opzet niet berichten over 'de genocidecampagne' van terreurgroep IS.

Witte Huiswoordvoerder Sean Spicer probeerde het later af te zwakken van 'niet berichten' naar 'te weinig berichten'. Hij beloofde een lijst met dergelijke aanslagen te publiceren.



Die lijst kwam, met daarop 78 aanslagen door radicale moslims, uitgevoerd of geïnspireerd door Islamitische Staat. Maar bij die 78 aanvallen staat een aantal massamoorden waarover westerse media uitgebreid hebben bericht, zoals de grote aanslagen in Nice, Tunesië, Parijs, Berlijn, vliegveld Zaventem, Orlando, Ottawa en Jordanië.



De lijst lijkt in haast opgesteld en bevat ook fouten. De aanslag op satirisch weekblad Charlie Hebdo uit januari 2014 is juist vergeten, terwijl dat de start was van de jihadgolf die Europa heeft overspoeld, met tot nu toe honderden doden en even zo vele gewonden tot gevolg.



Tv-zender CBS meldde dat het over driekwart van de aanvallen wel degelijk heeft bericht. Er staan ook minder bekende voorvallen op en aanvallen waarbij geen of weinig doden vielen. Zoals die in februari 2015 in Kopenhagen, waarbij een Arabische man 12 uur lang de hoofdstad in zijn ban hield, twee moorden pleegde en vijf agenten verwondde. De Denen spraken van een 'gek met een wapen', net zoals oud-president Obama weigerde de term moslim-extremisme te gebruiken.



Het grote verschil is dat de nieuwe president dat wel doet. Met zijn zoveelste aanval op de media lijkt hij vooral aandacht te willen creëren voor zijn strijd tegen de radicale islam. "Waar het echt om gaat is dat deze terroristische aanvallen zo vaak voorkomen dat zij niet meer de aandacht genereren zoals in het begin", nuanceerde een andere woordvoerder later. "Het gebeurt gemiddeld elke twee weken", zei zij. En dat klopt weer wel.