Redactie − 07/02/17, 15:12

© afp. Een Israelische nederzetting Givat Harsina op de Westelijke Jordaanoever.

Israël heeft een omstreden wet aangenomen om duizenden nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever alsnog te legaliseren. Nu Donald Trump de scepter zwaait in de VS, ziet het land nieuwe kansen voor kolonisten.

Dit hele land is van ons Ofir Akunis

Het gaat om ongeveer 4000 huizen van kolonisten op privégrond van Palestijnen. In de Knesset, het parlement, stemden zestig van de 120 afgevaardigden gisteren in met de wet. Ultrarechtse Israëlische politici hopen zo de ontruiming van illegale woningen op privéterrein te voorkomen. "Dit hele land is van ons", zei minister Ofir Akunis.



Aan de stemming ging een verhit debat vooraf, waarbij oppositieleden schreeuwden en toeschouwers afkeurend zwaaiden met zwarte doeken. Critici waarschuwen dat de maatregel diefstal van Palestijns land legaliseert, en dat het Israëlisch hooggerechtshof de wet nog van tafel kan vegen.



Ook premier Benjamin Netanyahu, die zelf niet bij de stemming aanwezig was, twijfelde aanvankelijk uit vrees voor internationale kritiek, maar zwichtte onder druk van zijn nationalistische coalitie, vooral van kolonistenpartij Het Joodse Huis.



Rechtse politici wilden de nieuwe wet zo snel mogelijk invoeren na de ontruiming van Amona, een kleine nederzetting met 42 Joodse families. Na een jarenlange rechtszaak, die werd aangespannen door een Israëlische mensenrechtenorganisatie namens de Palestijnse eigenaren van de grond, bepaalde het Hooggerechtshof vorige week dat de buitenpost ontmanteld moest worden.

© EPA. De ontruiming van Amona.

Nieuwe bouwplannen

Dit is een escalatie die alleen maar tot meer instabiliteit en chaos leidt President Abbas

Het legaliseren van illegale nederzettingen is de nieuwste zet in het opgeschroefde nederzettingenbeleid dat Israël sinds het aantreden van Trump voert. In tegenstelling tot zijn voorganger Obama, die zeer kritisch was op Israëlische kolonisten, legt Trump een mildere houding aan de dag.



Die houding grijpt het land dankbaar aan om nieuwe bouwplannen te smeden. Minister van defensie Avigdor Lieberman maakte vorige maand bekend dat Israël 2500 woningen gaat bouwen op de Westelijke Jordaanoever. De gemeente Jeruzalem heeft bouwvergunningen afgegeven voor ruim 560 huizen in het oosten van de stad.



Op die bouwplannen en de nieuwe wet heeft Trump nog niet officieel gereageerd. Hij verwees enkel naar een recente verklaring van Het Witte Huis, waarin staat dat het bouwen van nieuwe nederzettingen 'niet behulpzaam kan zijn'.



Internationaal stuit de maatregel op felle kritiek. Volgens David Harris, directeur van het Amerikaans-Joodse comité AJC, moet het Israëlische Hooggerechtshof de wet terugdraaien. Hij noemt de maatregel 'misplaatst' en belemmerend voor de belangen van Israël. Nicolai Mladenov van de Verenigde Naties zei dat het land een 'hele dikke rode lijn' overgaat. "Dit zet de sluizen open naar een potentiële bezetting van de Westelijke Jordaanoever."



Ook de Palestijnse regering reageerde als door een wesp gestoken. "Dit is een escalatie die alleen maar tot meer instabiliteit en chaos leidt", zei een woordvoerder van de Palestijnse president Abbas. "Het is onacceptabel, de internationale gemeenschap moet onmiddellijk in actie komen."