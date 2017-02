Door: Bas den Hond − 06/02/17, 21:48

© reuters. Voormalig minister van buitenlandse zaken John Kerry kreeg vorige maand een warm welkom van de deelnemers aan de Women's March in Washington toen langs kwam met zijn hond.

Twee ex-ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten hebben het inreisverbod van Donald Trump veroordeeld als een gevaar voor Amerikaanse geheime agenten en militairen in de strijd tegen terrorisme.

Afgelopen nacht ontving het hof van beroep in San Francisco de laatste pleitnota's van de regering-Trump en van de staten Washington en Minnesota, die het reisverbod aanvechten. Sinds vrijdag is het, op gezag van een lagere rechter, grotendeels buiten werking. Maar ook anderen hebben het hof ongevraagd hun mening gegeven.



In de brief schrijven John Kerry (vorige maand nog Barack Obama's minister van buitenlandse zaken) en Madeleine Albright (minister onder Bill Clinton) dat er met het weren uit de VS van mensen uit zeven specifieke landen 'geen enkel veiligheidsbelang gediend is.' Daar staat tegenover dat het verbod 'belangrijke samenwerkingsverbanden op het gebied van terreurbestrijding, buitenlandse politiek en nationale veiligheid verstoort.'



De brief is ook ondertekend door acht andere voormalige hoge ambtenaren op veiligheidsgebied. De meesten werkten voor de twee laatste Democratische presidenten, maar ook John McLaughlin staat er bij, onderdirecteur en later directeur van de CIA onder George W. Bush.

Bronnen

Je hoeft niet paranoïde te zijn om het uitvaardigen van deze maatregel te verbinden met de hatelijke anti-islamgeluiden tijdens de campagne. Michael Hayden, ex-CIA-directeur uit de tijd van Bush

In een ingezonden stuk in de Washington Post valt een ex-CIA-directeur uit de tijd van Bush, Michael Hayden, hen bij. CIA-agenten moeten hun bronnen kunnen verzekeren dat de VS bij problemen voor ze klaarstaan. "En nu vertellen ze mij dat die belofte aan het verbrokkelen is. Sommigen zullen zeggen dat dit technisch gesproken niet het geval is, omdat het inreisverbod tijdelijk is. Maar zoals een voormalige basis-commandant me vertelde, in plaatsen waar inlichtingenofficieren werken, wordt het leven van mensen geregeerd door geruchten, gefluister en geluiden over samenzweringen. Je hoeft niet paranoïde te zijn om het uitvaardigen van deze maatregel te verbinden met de hatelijke anti-islamgeluiden tijdens de campagne."



Daar tegenover houdt de regering-Trump vol dat de veiligheid van het land eist dat er voorlopig geen vluchtelingen meer binnenkomen, en geen reizigers uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Sudan, Syrië and Jemen. En ze vindt dat rechters, die geen toegang hebben tot topgeheime informatie, dat oordeel aan de president en zijn staf moeten overlaten.

Grondwet

De rechters hoeven niet alleen naar de tekst te kijken, ze mogen ook letten op wat eigenlijk de bedoeling lijkt.

Op het eerste gezicht heeft Trump de wet aan zijn kant. De president mag buitenlanders, ook groepsgewijs, de toegang tot de VS ontzeggen wanneer hij hen 'schadelijk voor de belangen van het land' vindt. Maar hij mag daarbij niet discrimineren naar afkomst of woonplaats, zegt diezelfde wet. De tegenstanders van het verbod brengen dat in stelling, maar zeggen ook dat Trump de Grondwet schendt. Die eist gelijke behandeling en behoorlijke procedures bij een maatregel die mensen of organisaties benadeelt - in dit geval de staten zelf en sommige inwoners.



De Grondwet verbiedt ook het bevoordelen van een bepaalde godsdienst. Volgens de regering-Trump is het reisverbod niet gericht tegen moslims. Maar de rechters hoeven niet alleen naar de tekst te kijken, ze mogen ook letten op wat eigenlijk de bedoeling lijkt. Trump riep tijdens de verkiezingscampagne enige tijd op tot 'een volledige stop op het inreizen van moslims, totdat we weten wat er in vredesnaam aan de hand is', en wil na zijn vluchtelingenstop christenen prioriteit geven. Naast die uitspraken zal het de rechters ook niet ontgaan zijn dat Trump hun collega die het inreisverbod opschortte, een 'zogenaamde rechter' noemde. De meeste politici in Washington, Democratisch en Republikeins, raadden Trump daarop af, de confrontatie met de rechterlijke macht te zoeken. Maar zondag daagde hij het hof zelfs vierkant uit: "Niet te geloven dat een rechter ons land in zulk gevaar brengt. Als er iets gebeurt, dan is het zijn schuld en die van het rechtssysteem. Mensen stromen binnen. Slecht!"