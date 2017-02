Door: Runa Hellinga − 06/02/17, 14:01

Profiel Heel wat Roemeense politici en ambtenaren slapen slecht als Laura Codruta Kövesi, hoofdofficier van justitie van het Roemeense Anticorruptie Directoraat (DNA), zegt dat ze met hen wilde praten. Sinds Codruta, volgens velen de meest gevreesde vrouw in het land, in 2013 benoemd werd tot hoofd van de vijfhonderd man sterke DNA, onderzocht die organisatie met succes duizenden, vaak belangrijke corruptiegevallen.

De 43-jarige Codruta praat zacht en komt schuchter over, maar ontbeert de angst van veel Roemenen voor mensen met macht

Het maakte haar in sommige kringen gehaat en bij gewone Roemenen juist geliefd. De honderdduizenden die de afgelopen dagen protesteerden tegen een regeringsdecreet dat het moeilijk moet maken corruptie te vervolgen, protesteerden daarmee ook tegen het feit dat haar werk in één klap ongedaan dreigt te worden gemaakt.



Onder dat decreet zouden corruptiezaken onder de 200.000 lei (44.000 euro) niet meer vervolgd worden en zou de strafmaat omlaaggaan. Zaterdag trok de regering het decreet weliswaar in, maar mogelijk wordt een gewone wet met dezelfde inhoud alsnog aan het parlement voorgelegd. Een van degenen die dan vrijuit gaat, is Liviu Dragnea, leider van de sociaal-democratische regeringspartij PSD.



De 43-jarige Codruta praat zacht en komt schuchter over, maar ontbeert de angst van veel Roemenen voor mensen met macht. Voordat zij de leiding van de DNA overnam, hield die zich vooral bezig met kruimelwerk: onderwijzers die voor geld goede cijfers verkochten, treinconducteurs die voor een klein bedrag zwartrijders lieten gaan.

Stalin en Hitler

Het dagblad Jurnalul National vergeleek haar met Stalin en Hitler

Tegenwoordig gaat het alleen om serieuze zaken: politici, ambtenaren vanaf een bepaalde rang, corruptie boven de 10.000 euro. Alleen al in 2014 vervolgde de DNA zeven senatoren, negen parlementariërs, een generaal, vier officieren van justitie en achttien rechters. In 2016 stond premier Victor Ponta voor de rechter wegens fraude en belastingontduiking.



Onvermijdelijk maakt Codruta daarbij vijanden. Het dagblad Jurnalul National, eigendom van een mediamagnaat die dankzij haar tot tien jaar gevangenis werd veroordeeld, vergeleek haar met Stalin en Hitler. Ze is ervan beschuldigd een agent van buitenlandse inlichtingendiensten te zijn en werd vergeleken met de Securitate (de gevreesde communistische geheime dienst), omdat de DNA gebruik maakt van afluisteren. Haar privéleven werd op tv zwartgemaakt.



Maar gesteund door positieve reacties van mensen op straat trekt ze zich daar weinig van aan. Veel groter is haar zorg dat politici vanaf 2013 constant hebben geprobeerd haar bevoegdheden aan banden te leggen. Het decreet was slechts de meest recente poging. Als de regering haar zin krijgt, staat de poort voor corruptie weer wijd open, zo waarschuwde ze vorige week.