Door: Bas den Hond − 05/02/17, 23:53

© ap. Een Somalische familie werd vandaag herenigd, nadat vader Mohamed Iye toch naar de VS mocht afreizen.

De ogen van Amerika, en van duizenden reizigers met een visum voor de VS, zijn maandag gericht op San Francisco. Daar buigt het hof van beroep zich over het inreisverbod dat president Donald Trump een week geleden uitvaardigde.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sun Feb 05 00:00:00 MET 2017

Op zondagavond Nederlandse tijd zette Trump de zaken vast op scherp, door in een tweetstorm de rechterlijke macht verantwoordelijk te maken voor een mogelijke aanslag in de VS.



Een federale rechter in Seattle, in de staat Washington, stelde vrijdagavond op verzoek van die staat het besluit van Trump voorlopig buiten werking. Daardoor mogen vluchtelingen die, voorzien van een visum, op het punt stonden om naar de VS te reizen, alsnog op het vliegtuig stappen. En gewone reizigers uit zeven landen waaruit Trump tijdelijk niemand meer wilde toelaten (Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen) mogen, als ze al een inreisvisum hadden, gewoon het land in.



Ook op die beslissing had Trump een boze tweet paraat, die bijna even groot nieuws was als de uitspraak zelf. "De opvatting van deze zogenaamde rechter, die in feite het handhaven van de wet uit handen van ons land neemt, is belachelijk en zal in beroep vernietigd worden!", twitterde hij zaterdagochtend.



Die woorden deden denken aan een eerdere uithaal naar een latino rechter die hem zijn zin niet gaf in een proces rond de mogelijk frauduleuze activiteiten van de Trump University.



De Democratische gouverneur van de staat Washington, Jay Inslee, zei dat Trumps tweet 'beneden de waardigheid van de president' was. Volgens de Democratische senator Patrick Leahy leek het erop dat Trump op een constitutionele crisis aankoerste. De Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, had milde kritiek: "Je kunt een rechter beter niet individueel aanvallen".

'Uiting van frustratie'

Je kunt een rechter beter niet individueel aanvallen Republikeins fractieleider Mitch McConnell

Maar volgens vicepresident Mike Pence moest niemand hier meer achter zoeken dan 'een uiting van frustratie'.



Terwijl Trump de autoriteit van de federale rechter niet leek te erkennen, voerden de ministeries van binnenlandse veiligheid en buitenlandse zaken de opdracht van de rechter in Seattle stipt uit. Vliegtuigmaatschappijen kregen te horen dat visa van reizigers uit de zeven landen weer gewoon geldig waren zo lang er geen stempel 'vervallen' in stond.



De regering-Trump had een beroep kunnen doen op het Hooggerechtshof, maar heeft daar mee gewacht omdat het hof van beroep in San Francisco de zaak voortvarend aanpakt. Mocht de uitspraak opnieuw in het voordeel van de reizigers uitvallen, dan zal zo'n beroep ongetwijfeld alsnog volgen.



Het Hooggerechtshof was afgelopen week zelf ook in het nieuws, omdat Trump een nieuw lid voordroeg: Neil Gorsuch. De politieke strijd rond die benoeming wordt mogelijk nog venijniger door de reactie van Trump op het opschorten van zijn maatregel. Tijdens de komende hoorzittingen over die benoeming in de Senaat zullen de Democraten Gorsuch ongetwijfeld vragen hoe hij denkt over bestuurders die het over 'zogenaamde rechters' hebben.