Reportage De toon is lichter, de inhoud ook. Op deze manier hoopt Marine Le Pen, die vandaag haar campagne begon, over drie maanden president van Frankrijk te worden.

De immigratie, het op winst beluste internationale zakenleven, alle 'vijanden van het volk' passeren de revue

Alain Dubois (71) uit Lyon wacht met een opgerolde nationale driekleur in de arena van het congrescentrum. Straks zal de gepensioneerde die werkte in het onroerend goed Marine Le Pen toejuichen. "Zij is nog steeds de enige politicus die echt zegt waar het op staat", zegt hij. Dubois doelt op de immigratie die zijn woonomgeving onherkenbaar heeft veranderd.



"Bij ons in het winkelcentrum heb je alleen nog buitenlandse winkels. Er is geen gewone slager meer en het bureau de tabac is van een Turk" zegt Dubois. "Wij zijn niet meer onder ons."



Le Pen geeft Dubois en zo'n 4000 andere supporters waar zij voor gekomen zijn. Meer dan een uur haalt zij uit naar alle krachten die maken dat Frankrijk niet langer Frankrijk is. De immigratie, het op winst beluste internationale zakenleven, het barbaarse djihadisme en zijn nuttige idioten, alle 'vijanden van het volk' passeren de revue. Om het tij te keren, belooft Le Pen plechtig 'een herstel van de Franse soevereiniteit op monetair, territoriaal, budgettair en wetgevend gebied'.



Maar ze steekt ook nadrukkelijk de hand uit naar 'alle patriotten' buiten de zaal. Naar de aanhang vooral van haar rechtse rivaal François Fillon. Fillon staat op instorten door de riante spookbaan die hij jarenlang aan zijn vrouw Penelope heeft gegeven. "Kom bij ons!" roept ze enkele minuten uit voordat de Marseillaise massaal wordt ingezet. "Samen vormen wij een regering van nationale eenheid en zetten wij dit land weer op de rails."

De oproep past in een strategie die Le Pen aanvaardbaar moet maken voor wie nog niet eerder op haar stemde. Volgens de peilingen wint zij vrij eenvoudig de eerste ronde op 23 april. Maar niets wijst er op dat zij ook in staat is om twee weken later de beslissende tweede ronde te winnen op 7 mei.



Om die voorspelling te logenstraffen moet zij het 'glazen plafond' zien te breken dat Le Pen tot nu toe altijd van macht op een serieus niveau afhield. Vandaar dat de doodstraf, altijd een centraal leerstuk in de doctrine van het Front National, geschrapt is uit haar programma. Zij houdt het bij de belofte dat zij een referendum zal houden over de kwestie.

Vorige maand pleitte Le Pen nog voor een hoofddoekverbod, nu is ze vager.

Vorige maand pleitte Le Pen nog voor een uitbreiding van het hoofddoekverbod in het openbaar onderwijs naar alle ziekenhuizen, gemeentehuizen, scholen en universiteiten. Maar nu formuleert zij het een stuk vager. De scheiding tussen kerk en staat moet volgens haar overal van toepassing zijn, maar in haar '144 voorstellen' staat niets meer over hoofddoeken of keppeltjes.



Het plan om de Europese Unie te verlaten en de euro op te geven schrikt veel Fransen af, maar ook hier is de strategie aangepast. Over deze kapitale vragen zal Le Pen wederom een referendum organiseren. Maar niet eerder dan nadat zij net als de Britten eerst heeft onderhandeld over nieuwe voorwaarden van een Frans EU-lidmaatschap.



Toch zou het te ver gaan om van een lightversie van Marine te spreken. Zo wil zij bijvoorbeeld in de grondwet vastleggen dat Frankrijk geen multiculturele samenleving is en 'één en ondeelbaar' moet blijven. Concreet betekent dat onder andere dat verenigingen op religieus-culturele grondslag hun subsidies verliezen.