Door: Marno de Boer − 03/02/17, 20:23

© ANP. De Italiaanse Premier Paolo Gentiloni (R) en de Libische premier Libya Fayez al-Sarraj (L)

Plannen Europa weet zich geen raad met de migratiestroom vanuit Libië. Donald Tusk, voorzitter van de raad van regeringsleiders, waarschuwde deze week dat de stroom groeit als de Middellandse Zee in het voorjaar rustiger wordt. Premier Joseph Muscat van tijdelijk EU-voorzitter Malta zei dat als Europa de toestroom niet snel onder controle krijgt, Geert Wilders en Marine le Pen verkiezingen kunnen winnen.

Aan statements is er geen gebrek. Tijdens een topontmoeting vandaag in Malta stelden Europese regeringsleiders een verklaring op. Vanavond ondertekenden de Italiaanse premier Paolo Gentiloni en de internationaal erkende Libische premier Fayez al-Sarraj een memorandum over samenwerking. Vorige week presenteerde de Europese Commissie een lange lijst voorstellen.



De plannen behelzen vooral meer van dezelfde aanpak die geen resultaat oplevert. De EU en Italië herhaalden de wens dat alle milities in Libië het gezag van al-Sarraj aanvaarden. Wat ontbreekt is een manier om dat te bereiken. Minister van buitenlandse zaken Bert Koenders verzuchtte deze week dat buurlanden Egypte en Algerije diplomatiek actiever zijn in Libië dan de EU.

Erkenning autoriteit

Vorig jaar bleek dat Franse commando's ook stiekem met Haftar samenwerken in de jacht op jihadisten.

De EU en Italië willen de autoriteit van al-Sarraj vergroten en niet samenwerken met de krijgsheren. Het probleem is dat de premier afhankelijk is van lokale machthebbers. In het oosten van het land zit bovendien de door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten gesteunde krijgsheer Haftar, die zich niets aantrekt van al-Sarraj. Vorig jaar bleek dat Franse commando's ook stiekem met Haftar samenwerken in de jacht op jihadisten.



Een andere wens is een functionerende Libische kustwacht. Als zij migranten terugbrengen naar de Libische kust, verdwijnt de motivatie om op een gammel bootje te stappen, zo is de gedachte. Nu wachten schepen van Europese marines en humanitaire organisaties net buiten de Libische territoriale wateren om mensen naar Italië te brengen.

Afsluiten

De kustwacht valt officieel onder al-Sarraj, maar is zij in de praktijk schatplichtig aan lokale krijgsheren.

Vorig jaar begon de Europese marinemissie Sophia met trainingen. Rome en Brussel willen dat programma uitbreiden. De vlootcommandant van Sophia, admiraal Giuseppe Berutti Bergotto, temperde in november de verwachtingen. Het duurt volgens hem een paar jaar duurt voordat de Libiërs er klaar voor zijn. Bovendien valt de kustwacht officieel onder al-Sarraj, maar is zij in de praktijk schatplichtig aan lokale krijgsheren.



De EU wil ook dat Al-Sarraj honderden kilometers dunbevolkte woestijngrens met Niger en Tsjaad afsluit. Via die route komen veel economische migranten uit West-Afrika. Maar de internationaal erkende regering heeft nauwelijks de controle over hoofdstad Tripoli. De afgelopen maanden vochten voor- en tegenstanders van al-Sarraj daar regelmatig met elkaar.

Radicalisering

Maar als de migratiestroom in het voorjaar groeit komen er misschien onorthodoxe maatregelen op tafel.

Hulpprogramma's moeten ook de kwaliteit van de migrantenopvang in Libië verbeteren. Volgens humanitaire organisaties en Europese diplomaten zijn dat eigenlijk detentiecentra in handen van krijgsheren waar migranten mishandeld worden. Europese landen sturen nu dan ook geen mensen terug naar Libië.



Maar als de migratiestroom in het voorjaar groeit komen er misschien onorthodoxe maatregelen op tafel. Al-Sarraj heeft Europese marines altijd toestemming geweigerd om zelf de Libische kustwateren in te varen en migranten daar weer aan wal te zetten. Woensdag suggereerde de premier dat samenwerking met de Libische kustwacht wel mogelijk is als Europa veel geld betaalt. Donderdagavond zei hij weer dat Europese schepen niet welkom zijn in de Libische wateren.



Vorige maand circuleerde er ook een document van Europese diplomaten met radicale voorstellen. Zo wordt er gesproken van een 'herinterpretatie' van het verbod op terugsturen naar onveilige gebieden.