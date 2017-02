Door: Kleis Jager − 01/02/17, 18:56

Parijs François Fillon lijkt niet meer te redden. Na nieuwe onthullingen over de spookbanen van zijn vrouw bereidt zijn partij zich voor op zijn vervanging.

Dit alles is afkomstig uit de hoek van de macht, dit komt van links François Fillon

Harde beschuldigingen en alternatieve feiten. Zo hoopt Fillon de crisis te bezweren die hem in een paar dagen tijd naar de rand van de afgrond dreef. "Dit alles is afkomstig uit de hoek van de macht, dit komt van links", zo beweerde Fillon vandaag voor een gehoor van verontruste parlementariërs van zijn partij.



Het is alle hens aan dek bij Les Républicains (LR). De nieuwe onthullingen van de satirische krant Le Canard enchaîné liegen er niet om. Fillon's echtgenote Penelope ontving als zijn assistente in vijftien jaar tijd 831.440 euro, 331.440 meer dan het blad vorige week meldde. Voor werkzaamheden waar niemand zich iets van kan herinneren.



Materiële sporen van haar werk zijn er evenmin. 'Penny' Fillon had geen badge in de Assemblée Nationale en ook geen mailadres. Ze kon haar arbeidsovereenkomsten niet vinden en zei haar ondervragers van het OM dat zij ook niet meer weet of zij deze papieren ooit heeft getekend.

Vijand van links

Fillon kan alleen nog maar volhouden dat zijn vrouw toch heus voor hem heeft gewerkt. Thuis op de bank in hun kasteeltje

Fillon kan alleen nog maar volhouden dat zijn vrouw toch heus voor hem heeft gewerkt. Thuis op de bank in hun kasteeltje in de buurt van Le Mans corrigeerde ze zijn toespraken, ze vatte krantenartikelen voor hem samen en ontving mensen. De functie van een parlementair assistent heeft geen precieze inhoud, het is niet verboden familieleden aan te nemen en nergens staat dat je er voor in Parijs moet zijn. Deze reglementaire vaagheid biedt alle ruimte voor een juridische ontsnapping.



Maar politiek gezien is het een heel andere zaak. De helft van de Franse werknemers verdient minder dan 1.783 euro netto per maand, de opwinding over de flinke bedragen die de Fillons naar hun familiekas sluisden is groot.



Dat Fillon het slachtoffer is van een vijand van links of een rivaal uit eigen kring is heel goed mogelijk. Maar dat neemt de sterke indruk dat hij belastinggeld heeft verduisterd niet weg. Toen hij bijvoorbeeld in 2007 premier werd bracht Fillon zijn Miss Moneypenny snel onder bij zijn opvolger in de Assemblée, Marc Joulaud. In dienst van Joulaud streek Penelope de lieve som van 10.671 euro bruto per maand op. Andere assistenten van Joulaud, die veel minder dan de helft verdienden, hebben nooit iets van Penelope vernomen.



Geloofwaardigheid

Hoe hij nu nog van leer kan trekken tegen de verspilling van publieke middelen is een raadsel

De geloofwaardigheid van Fillon, die het mes in de verzorgingsstaat wil zetten, is hoe dan ook ernstig aangetast. Hij presenteerde zich als hoeder van het algemeen belang en werd veelvuldig geprezen om zijn betrouwbaarheid. Hoe hij nu nog van leer kan trekken tegen de verspilling van publieke middelen is een raadsel.



Officieel is er geen plan-B, maar bij LR lopen verschillende vervangers zich al warm. Vier ex-ministers hebben zelfs al domeinnamen laten registreren met het oog op de campagne, onthulde de TV-zender BFM.



Volgens de laatste peiling overleeft Fillon de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 23 april niet. De kans op een finale tussen Marine Le Pen en de liberale nieuwkomer Emmanuel Macron neemt toe.



Macron en Le Pen onthouden zich van aanvallen op Fillon. Le Pen weigert zelf 300.000 euro terug te betalen aan het Europees Parlement. Zij had tussen 2010 en 2016 een assistente die in werkelijkheid vooral actief was voor het Front National.