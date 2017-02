Door: Marno de Boer − 01/02/17, 22:05

Slagkracht De krijgsmacht van de VS zal weer groeien, belooft Trump. Niet alleen voor prestige in eigen land, maar ook voor wereldwijd machtsvertoon, vooral tegenover China.

Het leger oefent nu weer met een oorlog tegen Rusland of China in het achterhoofd

Meer vliegtuigen voor de luchtmacht, meer schepen voor de marine. Extra geld voor digitale oorlogvoering en raketverdediging. Donald Trump, hij beloofde het al bij zijn aantreden, gaat de afgebroken Amerikaanse krijgsmacht weer opbouwen. De nieuwe defensieminister James Mattis zei in de Senaat dat veel materieel is uitgewoond door bezuinigingen en intensief gebruik in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk vindt het Pentagon wel een bestemming voor extra geld.



Wapenaankopen en oefeningen waren lange tijd gericht op de strijd tegen guerrilastrijders die zich tussen burgers schuilhouden. Maar het leger oefent nu weer met een oorlog tegen Rusland of China in het achterhoofd. Er zijn plannen voor semi-autonome drones, raketten en schepen die Amerika een technologische voorsprong op China en Rusland moeten geven.



Mogelijk wordt de grotere krijgmacht vooral ingezet als prestigeobject. Trump zei onlangs dat hij militaire parades in Amerikaanse steden wil organiseren om de groeiende kracht van het leger te tonen. "Een goede president is ook een cheerleader voor het land."

China

Zo'n directe blokkade zou meteen oorlog betekenen, maar de Amerikanen hebben genoeg andere mogelijkheden om een hardere lijn te trekken

Maar veel geluiden uit het Trump-kamp duiden op inzet buiten de landsgrenzen, bijvoorbeeld tegen China. In campagnetijd klaagde Trump over oneerlijke Chinese handelspraktijken die Amerika banen zouden kosten. Direct na zijn verkiezing voegde hij ook machtspolitiek toe aan de lijst van grieven. Hij joeg Peking op de kast door een telefoongesprek met de president van Taiwan. China beschouwt het de facto onafhankelijke eiland als afvallige provincie. Trump zei dat Peking ook geen Amerikaanse toestemming heeft gevraagd voor het bouwen van kunstmatige eilandjes in de Zuid-Chinese Zee.



Die eilandjes vormen een potentiële conflicthaard. De Zuid-Chinese Zee is een belangrijke scheepvaartroute en rijk aan vis en grondstoffen. China probeert het hele gebied te beheersen door kunstmatige eilandjes op riffen te bouwen. Volgens Peking zijn de installaties daadwerkelijk grondgebied, omringd door Chinese wateren waar andere landen buiten dienen te blijven. President Obama liet marineschepen langs de installaties varen om het recht op vrije zeevaart te benadrukken.



De nieuwe minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson zei in de Senaat dat de Amerikaanse marine desnoods moet verhinderen dat Chinese schepen de eilandjes bereiken. Een woordvoerder van Trump zei later dat de president het met die opmerking eens was.



Zo'n directe blokkade zou meteen oorlog betekenen, maar de Amerikanen hebben genoeg andere mogelijkheden om een hardere lijn te trekken. Ze kunnen wapens leveren aan kuststaten als Vietnam, of militaire oefeningen houden in de buurt van de Chinese nepeilandjes. Volgens het zeerecht zijn de bouwwerken vergelijkbaar met een boorplatform, dus andere marines hoeven weinig afstand te houden.

Mattis noemde China tijdens zijn hoorzitting als kandidaat-minister een gevaar voor de wereldorde

Een tweede bron van spanning is Noord-Korea. Trump wil verhinderen dat het land een kernraket ontwikkelt die Amerika kan bereiken. China zal zijn buurland waarschijnlijk bijstaan als het militair bedreigd wordt. Noord-Korea dient voor China als buffer tegen de Amerikaanse bondgenoot Zuid-Korea.



Minister van defensie Mattis gaf alvast een teken dat ook hij Azië belangrijk vindt. Zijn eerste buitenlandse reis gaat niet naar een Navo-bondgenoot of de missie tegen Islamitische Staat, maar naar Japan en Zuid-Korea. Mattis noemde China tijdens zijn hoorzitting als kandidaat-minister een gevaar voor de wereldorde. Een sterk leger is volgens hem nodig om Peking af te schrikken en Amerikaanse toegang tot de Zuid-Chinese Zee te behouden.



Dan is er nog Peter Navarro, Trumps nieuwe handelsadviseur. Deze econoom en China-expert waarschuwt al jaren voor de opkomst van China. Hij vreest dat Peking heel Azië wil domineren en Amerika als supermacht van de troon stoot. De Verenigde Staten moeten volgens hem meer militair samenwerken met bondgenoten als Taiwan, Japan en Zuid-Korea. Navarro wil ook importbeperkingen opleggen. Nu zou China Amerikaanse bedrijven geen eerlijke toegang tot zijn markt geven, maar ondertussen wel middelgrote Amerikaanse ondernemingen met goedkope exportproducten kapot concurreren.



Midden-Oosten

Het is de vraag of Trump zelfbeheersing toont na een terreuraanslag in de VS

De voor een confrontatie met China vereiste sterke economie en moderne strijdkrachten zijn alleen haalbaar als Trump wegblijft van grootschalige interventies in de islamitische wereld. In de verkiezingscampagne beloofde hij dat ook. De oorlogen in Irak en Afghanistan waren volgens hem heilloze ondernemingen. Vorige week wees Trump erop dat de VS zes biljoen dollar aan oorlogen in islamitische landen hebben uitgegeven, terwijl in eigen land vele wegen, bruggen en scholen van beroerde kwaliteit zijn.



Trump kan voortborduren op de Obama-doctrine. Die werd door de vorige president zelf omschreven als 'geen domme dingen doen.' Obama beloofde bij zijn aantreden Afghanistan op te bouwen, maar verloor gedurende zijn presidentschap het geloof in interventies. Sindsdien vertrouwde hij voor de strijd tegen terreurgroepen op gerichte bombardementen en speciale eenheden die samenwerken met lokale troepen. Maar zo'n aanpak vergt geduld. Het offensief van Irakese militairen tegen IS in Mosul duurt nu al maanden, en de groepering zit na drie jaar nog steeds in de Syrische stad Raqqa.



Het is de vraag of Trump zelfbeheersing toont na een terreuraanslag in de VS. In zijn eerste beleidsdocument staat dat islamitische terreurgroepen indien nodig met 'agressieve militaire operaties' vernietigd worden. Ook wil hij dat de Navo zich meer op terreurbestrijding richt. Trump riskeert daarmee George W. Bush achterna te gaan. Die betrad het Witte Huis met een afkeer van militaire interventies en opbouwmissies.



Dat veranderde na de aanslagen van 11 september. Bush reageerde niet met gerichte operaties tegen Al-Kaida, maar besloot onder invloed van zijn neoconservatieve adviseurs de 'vrije wereld' te verdedigen met een wereldwijde 'oorlog tegen terreur'. Interventies en lange bezettingen in Afghanistan en Irak volgden.

Ik ben ervan overtuigd dat we, zonder een gevoel van urgentie, uiteindelijk verslagen, gedomineerd en vernietigd zullen worden Mike Flynn, nationale veiligheidsadviseur van Donald Trump

De nationale veiligheidsadviseur van Trump, Mike Flynn, heeft een vergelijkbaar wereldbeeld als de adviseurs van Bush. Vorig jaar schreef hij in een boek dat de Verenigde Staten aan de verliezende hand zijn in een wereldwijde oorlog tegen de radicale islam. 'Ik ben ervan overtuigd dat we, zonder een gevoel van urgentie, uiteindelijk verslagen, gedomineerd en vernietigd zullen worden.' Flynn vond ook dat de president meer vrijheid nodig heeft om naar eigen inzicht wereldwijd ten oorlog te trekken tegen radicale groepen. Hij verwacht dat Amerikanen nog tientallen jaren in deze strijd verwikkeld zijn.



Waar Obama probeerde de banden met Iran te verbeteren, hebben Trump's adviseurs ook Teheran in het vizier als zij over radicale Islam praten. Flynn wil de Iraanse theocratie laten verdwijnen door een revolutie in dat land aan te moedigen. Minister Tillerson zei in de senaat dat de VS zich na de ondergang van IS op Al-Qaida, de Moslimbroederschap en 'zekere elementen in Iran' moeten richten. Ook defensieminister Mattis is fel anti-Iran. Vorig jaar zei hij dat IS en Al-Qaida van voorbijgaande aard zijn, maar dat Iran de grote dreiging voor de lange termijn vormt.



Opvallend genoeg heeft team-Trump meer sympathie voor Golfstaten als Saudi-Arabië en Qatar. Deze islamistische dictaturen gebruiken hun oliedollars om wereldwijd fundamentalistisch gedachtengoed te verspreiden.

Rusland

Trump en andere adviseurs kijken meer naar specifieke problemen, en beschouwen Rusland dan als mogelijke bondgenoot

De grote vraag blijft wat Trump met Rusland gaat doen. Hij streeft naar betere banden met Moskou en heeft zich bewonderend uitgelaten over president Vladimir Poetin. Ook trok hij aanvankelijk de conclusie van zijn veiligheidsdiensten in twijfel dat Rusland de Democratische partij had gehackt.



Tillerson en Mattis waren de afgelopen weken kritischer over Rusland. Tillerson zei dat Rusland de Amerikaanse belangen bedreigt en Mattis noemde Rusland een tegenstander.



Deze uitspraken zijn wel gedaan tijdens hoorzittingen in de Senaat waar Rusland-kritische Republikeinen de benoemingen van Tillerson en Mattis konden tegenhouden. Maar Matt vervulde functies binnen de Navo en lijkt aan het Westerse systeem van allianties te hechten. In zijn hoorzitting zei hij dat Rusland de Navo uiteen wil drijven.



Trump en andere adviseurs kijken meer naar specifieke problemen, en beschouwen Rusland dan als mogelijke bondgenoot. Zo ziet veiligheidsadviseur Flynn in Moskou een potentiële partner tegen soennitische terreurgroepen en denkt Navarro aan samenwerking tegen China.



Maar een alliantie met Rusland is makkelijker gezegd dan gedaan. Een deal tussen de VS en Poetin zou een grote diplomatieke doorbraak betekenen.



Zo'n doorbraak vereist van Trump andere onderhandelingsvaardigheden dan wat van de prijs afpraten op de vastgoedmarkt in New York.