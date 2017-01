Door: Pieter van Maele − 30/01/17, 15:38

© anp. Het proces tegen president Desi Bouterse en andere verdachten voor hun rol in de Decembermoorden van 1982 krijgt een vervolg.

De krijgsraad in Suriname heeft vandaag besloten dat het proces tegen president Desi Bouterse en andere verdachten voor hun rol in de Decembermoorden van 1982 wordt voortgezet. De auditeur militair is begonnen aan zijn requisitoir in het al negen jaar slepende proces tegen Bouterse en de 22 andere betrokkenen.

De rechtszaak begon in 2007, maar kwam in juridisch drijfzand terecht toen Bouterse in april 2012 als president een omstreden amnestiewet door het parlement loodste.

Rechter Cynthia Valstein-Montnor zei namens de krijgsraad in het Gerechtsgebouw in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo dat er geen beletselen zijn voor voortzetting van het proces.



Het gerechtelijk onderzoek naar de decembermoorden, de standrechtelijke executie in 1982 van vijftien prominente tegenstanders van het toenmalige militaire regime van legerleider Bouterse, startte in het jaar 2000. De rechtszaak zelf begon zeven jaar later, maar kwam in juridisch drijfzand terecht toen Bouterse - sinds 2010 gekozen als president van het land - in april 2012 een omstreden amnestiewet door het parlement loodste.



De rechtszaak werd jarenlang geschorst, tot de drie rechters van de krijgsraad afgelopen zomer volkomen onverwacht vonnisten dat de amnestiewet strijdig is met de grondwet. De aanklager kreeg de opdracht de 31 pagina's tellende strafeis voor te lezen, maar opnieuw stak Bouterse daar een stokje voor. Hij riep een nooit eerder gebruikt grondwetsartikel in waarmee hij in het belang van de staatsveiligheid de procureur-generaal rechtstreeks bevelen kan geven. De aanklager werd gesommeerd de vervolging te staken, wat vervolgens ook gebeurde.



Sindsdien was de vraag of ook de krijgsraad het voor bekeken zou houden. Zeker was dat echter niet. "Het bevel van de regering om de vervolging te stoppen is gericht aan de aanklager, en niet aan de rechter", merkte krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor tijdens een vorige zitting al fijntjes op.

'Voortekenen zijn onheilspellend'

De hamvraag is of de hoofdverdachte zich zal neerleggen bij de voortgang van het proces, en zich zal onthouden van elke inzet van machtsmiddelen. Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden

"Zowel nationaal als internationaal zijn er genoeg juridische regels en jurisprudentie op basis waarvan het proces gewoon kan doorgaan", schreef Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, vorige week in een open brief. "Dat zou ook de enige juiste beslissing zijn."



Irvin Kanhai, de advocaat van Bouterse, was het daar uiteraard niet mee eens. "Als er geen strafvordering is, is er tegen mijn cliënt eenvoudigweg geen zaak", zei hij vorig jaar tijdens een interview. Dat Bouterse zich actief zou mengen in zijn eigen zaak, noemde de advocaat 'gelul'.



Essed schreef in zijn open brief verder vooral bezorgd te zijn over de mogelijke reactie van Bouterse op een voor hem nadelig besluit. "Indien het proces voortgaat, wordt de hamvraag of de hoofdverdachte zich daarbij zal neerleggen, en zich zal onthouden van elke inzet van machtsmiddelen. De voortekenen zijn helaas zeer onheilspellend. Zo beschuldigde de regering de rechters er al van dat zij samenspannen met 'buitenlandse machten'."



Bouterse zelf heeft inmiddels ook genoeg problemen buiten de rechtszaal. Onder zijn bewind is Suriname in een heftige recessie beland. De schatkist is leeg, de waarde van de munt gehalveerd en volgens de meest recente peilingen steunt nog amper 17 procent van de kiezers in Paramaribo het staatshoofd. Een onderwijsstaking legde bijna de hele maand een aantal scholen plat.



De voormalige legerleider verscheen de laatste maanden nog amper in het openbaar. Hij sleutelt volgens zijn woordvoerder druk aan een nieuw ministersteam, dat woensdag wordt gepresenteerd. "Men vroeg de president altijd al om een transparant beleid", schreef columniste Sharda Ganga deze maand in ochtendblad De Ware Tijd. "Hij is eindelijk transparant. Zo transparant - je ziet hem gewoonweg niet."