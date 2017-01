redactie − 29/01/17, 11:17 − bron: ANP

© epa. Op verschillende Amerikaanse vliegvelden, zoals hier in San Francisco, protesteren betogers tegen de detentie van reizigers uit de zeven moslimlanden die Trump de komende drie maanden in de ban heeft gedaan.

inreisverbod VS Premier Mark Rutte is tegen het Amerikaanse inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden. Hij wijst het af en betreurt het, zo laat hij weten in een gezamenlijke verklaring met minister Bert Koenders van buitenlandse zaken.

"Nederland is ervan overtuigd dat vluchtelingen van oorlog en geweld een veilig heenkomen verdienen ongeacht hun afkomst of geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen. Wij zijn alert op de mogelijkheid dat potentiële terroristen misbruik maken van asielprocedures. Veiligheidsdiensten hebben hier een belangrijke taak'', aldus Rutte en Koenders.



Een groot deel van de Tweede kamer had van Rutte geëist dat hij zich hard zou uitspreken tegen de nieuwe immigratiemaatregelen van president Trump. PvdA-Tweede Kamerlid Michiel Servaes riep vanochtend op tot een debat over de kwestie. Hij noemde de maatregelen van Trump in een tweet 'walgelijke discriminatie'.



Vicepremier Lodewijk Asscher, ook lijsttrekker van de PvdA, twitterde zaterdagavond al over de ban: 'Mensen weigeren op basis van geloof of geboorteplek is discriminatie. Een klap in het gezicht van onze vrije wereld.'



Volgens D66-leider Alexander Pechtold is de 'absurde' maatregel van Trump je reinste discriminatie. SP-leider Emile Roemer twitterde eerder: 'Mensen weigeren. Niet om wat ze doen, maar om wat ze geloven. Waar is @MinPres als je 'm nodig hebt?' Ook GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver vond dat Rutte zich scherp moet uitspreken en "het voortouw moet nemen om samen met andere EU-landen een duidelijk statement te maken".



PVV-leider Geert Wilders daarentegen zei dat een einde van de immigratie uit welk moslimland dan ook "precies is wat we nodig hebben''. Ook in Nederland, voegt hij eraan toe in een Engelstalige tweet. Want islam en vrijheid zijn onverenigbaar, aldus Wilders.

'Extreem streng doorlichten'

© reuters.

President Trump vaardigde vrijdagavond een decreet uit waarmee het vluchtelingenprogramma van de VS voor vier maanden wordt opgeschort. Ook worden de komende drie maanden geen visa meer verstrekt aan mensen uit zeven moslimlanden, Irak, Iran, Syrië, Jemen, Libië, Somalië, en Sudan. De maatregelen zijn volgens Trump bedoeld om de inreisprocedures te herzien, en vluchtelingen 'extreem streng door te lichten' om zo radicale moslims buiten de VS te houden.



Het presidentiële decreet van Trump is wereldwijd slecht gevallen. Diverse politieke leiders spraken zich ertegen uit. De Duitse bondskanselier Angela Merkel 'betreurt' het inreisverbod. "Ze is ervan overtuigd dat ook de noodzakelijke en vastberaden strijd tegen het terrorisme het niet rechtvaardigt mensen van een bepaalde herkomst of met een bepaald geloof op voorhand als verdacht te bestempelen'', zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert zondag in Berlijn.



Ook verliezend presidentskandidate Hillary Clinton liet van zich horen op twitter. 'Ik sta achter de mensen die vandaag in het hele land bijeen zijn gekomen om onze normen en waarden te verdedigen. Dit is niet hoe wij zijn', twitterde ze.



Trumps maatregelen leidden er gisteren meteen toe dat honderden reizigers uit de betrokken landen, vaak met geldige visa of andere inreispapieren, werden vastgehouden op vliegvelden in de VS of weggestuurd bij vliegvelden elders in de wereld.

Deels opgeschort

Een federale rechter in New York heeft het nieuwe inreisverbod zaterdagavond deels opgeschort. De rechter oordeelde dat reizigers die met een geldig visum zijn aangekomen op een Amerikaanse luchthaven niet teruggestuurd mogen worden en tot nader order in het land mogen blijven. De rechter verbiedt het de autoriteiten ook om vluchtelingen die arriveren met een toegekende verblijfsvergunning, nu alsnog de toegang te weigeren.



De zaak was aangespannen door de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU, namens twee Irakezen die banden hadden met het Amerikaanse leger. Volgens de eisers zou het voor ze vanwege hun banden met de VS te gevaarlijk zijn om terug te keren. Bovendien hadden ze een geldig visum.



Het Amerikaans departement van binnenlandse veiligheid heeft zaterdagavond laat gezegd dat het "gerechtelijke bevelen zal opvolgen'', maar dat de overige maatregelen van Trump gehandhaafd zullen worden.