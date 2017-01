Door: Romana Abels − 27/01/17, 22:30

Confrontatie Het voelt onafgemaakt, zeggen de oppositiepartijen. Met het aftreden van Ard van der Steur gisteravond kwam een einde aan een debat dat de fractievoorzitters óók met premier Rutte voerden - maar die blijft verder buiten schot. Toch: om Rutte nu opnieuw naar de Kamer te roepen gaat ze wat te ver.

En ware het gegeven dat het steeds VVD-ers waren die die cultuur lieten voortbestaan misschien bij het publiek iets weggezakt, nu is dat in volle omvang weer in beeld.

Bovendien: de vragen die nog leven kunnen de komende tijd nog wel in debat aan de orde komen, maar niet in Kamerdebatten. Pechtold, Buma, Segers Roemer en Klaver denken dan eerder aan verkiezingsdebatten, waarin ze Rutte nog tot 15 maart naar hartelust kunnen confronteren met de kwestie. Daar kan Alexander Pechtold van D66 tot in den treure zeggen dat het 'moeilijk te geloven' is dat de premier cruciale informatie is ontgaan en Wilders dat hij een 'premier zonder regie' is.



Zo is de wond die de Teevendeal is, na steeds weer openkrabben veranderd in een flinke open zweer die de VVD in de aankomende campagne alleen maar kwaad kan doen. Zo blijft de publieke aandacht gevestigd op het ministerie van veiligheid en Justitie, waarvan de cultuur in de afgelopen twee jaar verre van ideaal bleek. En ware het gegeven dat het steeds VVD-ers waren die die cultuur lieten voortbestaan misschien bij het publiek iets weggezakt, nu is dat in volle omvang weer in beeld.

Het gedrag van Rutte

Het enige wat mij interesseert, is hoe we ons in ons land gedragen. Mark Rutte, minister-president

Of de oppositie gisteravond het gelijk aan zijn kant had doet eigenlijk minder ter zake. Zowel van der Steur als Rutte bleven van mening dat ze onterecht onder vuur lagen. Zo reconstrueerde Rutte minutieus hoe het wel mogelijk is geweest dat hij op zijn departement Algemene Zaken de concept-antwoorden op vragen van de Kamer, waarin Kamerlid Van der Steur tientallen wijzigingen aanbracht, nooit zag. Het was de dag waarop een in dezelfde kwestie cruciaal bonnetje plots opdook. Rutte: "Algemene Zaken is die dag geen enkel moment daarmee bezig geweest, alleen maar met de afwikkeling van het ontdekken van het bonnetje. Dat was de dynamiek van die dag. Daar was iedereen mee bezig."



"We zullen Rutte daarin op zijn woord moeten geloven", zei gisteren ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Maar ook Segers blijft de komende weken zitten met een 'onbevredigd gevoel' over de rol van Rutte.



Rutte zelf schreef donderdagochtend een tweede brief aan alle Nederlanders, op de opiniepagina Van de Volkskrant. "Het enige wat mij interesseert, is hoe we ons in ons land gedragen", zei hij daar. Nu juist zijn eigen gedrag, dat de schijn wekte van toedekken, nog weken onderwerp van gesprek zal zijn, zal voor hem geen feest zijn.