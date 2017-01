redactie − 26/01/17, 11:35 − bron: ANP,BBC

© EPA.

euro De leider van het Franse Front National, Marine Le Pen, wil toch liever niet helemaal van de euro af. Ze opperde tegenover Franse media dat de Fransen een nationale munt voor dagelijks gebruik zouden moeten krijgen en daarnaast 'een gezamenlijke munteenheid' waarmee regering en grote bedrijven zouden rekenen.

Het front van de populist Le Pen streeft op economisch gebied protectionisme na en is al jaren fel gekant tegen de Europese Unie en tegen de euro, de gezamenlijke munt waarmee 19 van de 28 EU-lidstaten betalen.



Toch lijkt Le Pen uiteindelijk het 'eurokind' niet met het badwater te willen weggooien. Begin deze maand toonde ze zich al voorstander van een gezamenlijk Europees stelsel van verschillende nationale munten.



Zo'n systeem werd in 1979 al ingevoerd in de vorm van de ECU, een monetaire rekeneenheid binnen het Europese Monetaire Stelsel. De ECU, waarin de munten van de EMS-landen in een bepaalde onderlinge verhouding waren opgenomen, was de voorloper van de euro.



In Frankrijk worden in april presidentsverkiezingen gehouden. In peilingen heeft Le Pen momenteel circa een kwart van de ondervraagden achter zich.

Ondergang euro

© photo news. De Amerikaanse econoom Ted Malloch.

Gisteren twijfelde ook een Amerikaanse econoom die genoemd wordt voor een hoge post in de EU openlijk aan het voortbestaan van de Europese Unie en de euro. Professor Ted Malloch zei tegen de BBC dat hij de gemeenschappelijke europese munt zwak vindt en het mogelijk acht dat de munt in elkaar stort.



"Wat ik zou doen in 2017 is short gaan op de euro. Het is een munt die niet alleen in een neerwaartse spiraal zit, maar ernstige problemen heeft en binnen een jaar, anderhalf jaar ineen zou kunnen storten. Ik ben niet de enige die dat standpunt aanhangt. De gerespecteerde voormalige Wereldbankeconoom Joseph Stiglitz heeft een heel boek over dit onderwerp geschreven", aldus Malloch.



Malloch is een econoom die naar eigen zeggen door Trump tijdens diens verkiezingscampagne regelmatig geraadpleegd is. Hij wordt genoemd als de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie.