redactie − 26/01/17, 12:48 − bron: ANP,TI

© EPA. José Ugáz, voorzitter van Transparency International.

corruptie In landen met 'populistische of autocratische leiders' wordt de democratie vaak op een lager pitje gezet en gedijt corruptie. Dat stelt Transparency International, de organisatie die zich tot taak heeft gesteld wereldwijd corruptie te bestrijden en zijn jaarlijkse corruptie-index heeft gepubliceerd.

In een aantal landen voedt een vicieuze cirkel van corruptie en maatschappelijke ongelijkheid de onvrede over de gevestigde politiek, stelt Transparencey International. Populistische politici profiteren hier electoraal van, maar doen er in de praktijk weinig aan om de oorzaken aan te pakken. Ze maken het alleen maar erger, aldus de organisatie.



Landen met "populistische of autocratische leiders'' beperken de persvrijheid, verzwakken de onafhankelijke rechtspraak en treden op tegen maatschappelijke organisaties. In plaats van 'vriendjeskapitalisme' aan te pakken, voeren zulke leiders doorgaans "nog ergere vormen" van corrupte systemen in, stelt José Ugáz, voorzitter van de in Berlijn gevestigde corruptiewaakhond.



"Alleen wanneer er vrijheid van meningsuiting, transparantie in alle politieke processen en sterke democratische instellingen zijn, kunnen het maatschappelijk middenveld en de media de machthebbers verantwoordelijk houden. Alleen zo kan corruptie succesvol worden bestreden'', aldus Ugáz.



Transparency International noemt Hongarije (plaats 57) en Turkije (plaats 75) als landen met autocratisch ingestelde leiders die op de ranglijst zijn gezakt. Argentinië, dat een populistische regering heeft afgeschud, is daarentegen gestegen naar plaats 95.



Nederland neemt met een score van 83 (100=geen enkele corruptie) op de ranglijst voor 2016 de achtste plaats in, op een totaal van 176 landen.



Denemarken en Nieuw-Zeeland staan op een gedeelde eerste plaats met 90 punten, gevolgd door Finland met 89 punten. Noord-Korea, Zuid-Soedan en Somalië bungelen onderaan met respectievelijk 12, 11 en 10 punten.