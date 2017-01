Door: Romana Abels − 23/01/17, 21:17

VERKIEZINGEN Hij meent het, zoveel is nu wel duidelijk. Mark Ruttes 'pleur op', was geen verspreking, zijn 'doe zelf normaal' in debat met Wilders was geen uitglijder.

Vandaag maakte VVD-leider Mark Rutte, de huidige premier van Nederland, Nederland in een open brief in alle kranten duidelijk dat er wat hem betreft twee smaken zijn. Òf je vindt Nederland net als hij 'een ontzettend gaaf land', òf je hoort bij de hufters. Die laatste groep omvat bij Rutte zowel de mensen 'die zich steeds asocialer gedragen' als hen die 'zich niet willen aanpassen'.



Hij kreeg er Nederland goed mee op de kast. Is dit nu de toon waarop een premier zich uitlaat? 'Doe normaal of ga weg', schreef Rutte gisteren, een dermate opvallende boodschap die zelfs de Britse BBC haalde: 'act normal, or go away'. 'Een premier onwaardig', zei bijvoorbeeld Jesse Klaver van GroenLinks.

Spaak in de wielen

Maar Rutte stak gisteren niet alleen een spaak in de wielen van de PVV. In één grote beweging maaide hij ook het gras voor de voeten van PvdA-leider Lodewijk Asscher grondig weg

Dat er verkiezingen op komst zijn, kan nu niemand meer zijn ontgaan. Rutte is al enige tijd bezig met inleidende beschietingen. Zo moet zijn uitspraak, vorige week, dat de kans 'nul' is dat de VVD met de PVV gaat regeren, ook in dat licht worden bezien. Zette hij op dat moment zijn grootste rivaal op grote afstand, nu volgt op het isolement de bestrijding. Het VVD-campagneteam koos er klaarblijkelijk voor dat te zoveel mogelijk doen met de eigen middelen van de PVV: de populistische toon.



Maar Rutte stak gisteren niet alleen een spaak in de wielen van de PVV. In één grote beweging maaide hij ook het gras voor de voeten van PvdA-leider Lodewijk Asscher grondig weg. Die hield gisteravond in de Haagse poptempel Paard van Troje een lang geleden aangekondigde toespraak over populisme. Was Rutte er die ochtend niet erop en erover gegaan, dan was de boodschap van Asscher vandaag het grote nieuws geweest. Zijn onderwerp was bijna hetzelfde. Had Rutte geschreven: 'Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet', Asschers tekst meldde: "Het lijkt of we tegenwoordig alleen nog maar naar elkaar schreeuwen en niet meer naar elkaar luisteren."

Toon

Waar Rutte in één dag de toon waarop een premier praat populariseerde, daar maakte Asscher diezelfde dag korte metten met een al wat tanende sociaaldemocratische traditie waarin Europa en de multiculturele samenleving worden opgehemeld. Asscher brengt begrip op voor mensen wiens leefwereld 'steeds sneller lijkt te veranderen', bij wie straten en buurten verkleuren. 'Migratie dient gecontroleerd te zijn', is de boodschap van Asscher. Ook sprak de PvdA-leider schande van de 'intimidatie van homo's en vrouwen in het opvangcentrum'.



Ook zei Asscher hij het gevoel van afkeer tegen Brussel te begrijpen. Hij ziet 'achterkamertjespolitiek, geldverspilling en een uitverkoop van Nederlandse waarden.'

51 zetels

Buma reageerde gistermiddag verbolgen dat het juist het kabinet Rutte-2 is geweest die 'Nederland in een morele crisis heeft gestort'

Tegelijk met dat van Asscher schopte Rutte met zijn advertentie ook tegen een gevoelig been van CDA-leider Buma, de partij die van oudsher het monopolie had op normen en waarden. 'Fatsoen moet je doen', was de slogan van de eerdere CDA-leider Jan-Peter Balkenende, die daarmee in 2005 de verhuftering van de samenleving te lijf ging. Buma reageerde gistermiddag verbolgen dat het juist het kabinet Rutte-2 is geweest die 'Nederland in een morele crisis heeft gestort.'



De VVD is vastbesloten om deze verkiezingen 51 zetels te halen en de grootste partij te worden. Om dat te bereiken zal nog flink wat moeten gebeuren - in veel peilingen leidt de PVV nog altijd. Het is zeer waarschijnlijk dat de advertentie van gisteren nog maar het begin bleek van een campagne zoals Nederland die nooit eerder zag, via oude en nieuwe media.