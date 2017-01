21/01/17, 03:50 − bron: Belga

© reuters. De aftredende president van Gambia Yahya Jammeh.

De Gambiaanse leider Yahya Jammeh, die volgens de wet woensdag de macht had moeten overdragen aan zijn opvolger Adama Barrow, heeft vrijdag in een televisietoespraak verklaard dat hij toch zal opstappen. 'Er moet geen enkele druppel bloed vloeien', aldus Jammeh.

'Ik heb vandaag naar eer en geweten besloten om op te stappen als leider van deze geweldige natie, en ik ben de Gambianen oneindig dankbaar', aldus Jammeh, die tijdens zijn toespraak geen melding maakte van zijn opvolger Barrow. Die laatste verblijft momenteel in Senegal.



De mededeling van Jammeh volgde na uren van overleg tussen Jammeh en West-Afrikaanse bemiddelaars in de Gambiaanse hoofdstad Banjul. Eerder werd al bekend dat er een princiepsakkoord was bereikt over het vertrek van Jammeh.



Jammeh regeerde Gambia sinds 1994 met een ijzeren vuist en weigerde op te stappen nadat hij de verkiezingen van december had verloren. Verschillende West-Afrikaanse landen stuurden eerder deze week soldaten naar Gambia om zo Jammeh onder druk te zetten om de macht over te dragen aan Barrow.