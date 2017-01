Door: Wilma Kieskamp − 20/01/17, 07:58

Politieke partijen Wat de uitslag ook wordt bij de verkiezingen op 15 maart, het nieuwe parlement zal sterk lijken op het huidige. De politieke partijen hebben bijna alleen hoogopgeleide, randstedelijke, politiek ervaren kandidaten op de lijst gezet.

Ik zie op de lijsten bijna geen jongeren onder de dertig, en bijna geen ouderen boven de zestig Bert van den Braak, parlementair historicus

Dat blijkt uit een analyse van de kandidatenlijsten, uitgevoerd door het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit van Leiden, op verzoek van Trouw. Het instituut keek alleen naar de verkiesbare plaatsen op de lijst van de partijen die nu in de Kamer zitten, op basis van een eigen inschatting.



"De partijen spelen op veilig", concludeert Bert van den Braak, parlementair historicus bij het PDC. Zelfs de PVV, die zich tegen de gevestigde politieke orde afzet, is net zo randstedelijk (65 procent) als de meeste andere partijen (gemiddeld 62 procent). Wel is de PVV minder academisch dan de rest, met 'slechts' 54 procent kandidaten die aan een universiteit studeerden.



Partijen mijden risico's nu er zoveel kleinere partijen zijn, constateert Van den Braak. "Toen sommige partijen nog zeker veertig zetels haalden, konden ze makkelijker aan regionale spreiding doen. Of ze konden echte nieuwkomers op de lijst zetten, vanwege hun bijzondere achtergrond. Die puzzel is veel ingewikkelder geworden."



Hij vermoedt dat partijen vooral zoeken naar experts, mensen die in hun vakgebied alle dossiers kennen. Die moeten bovendien ook qua loopbaan en profiel nog bij de partij passen.



"Dat laatste is goed gelukt, partijen hebben echt lijsten die weerspiegelen welke onderwerpen zij belangrijk vinden", zegt Van den Braak. Er staan opvallend veel militairen, agenten, officieren van justitie en rechters op de lijsten.

Het wordt een Tweede Kamer met veel bestuurlijke ervaring Bert van den Braak

Terwijl op 15 maart veel nieuwe politieke partijen zich melden, sommige namens 'boze burgers' die zich niet vertegenwoordigd voelen, blijken de bestaande partijen te kiezen voor status-quo. Er staan nauwelijks echte nieuwkomers op de lijst; mensen zonder eerdere politieke of bestuursfuncties binnen de partij. Voor de meeste partijen geldt: maximaal drie echte nieuwe gezichten op een verkiesbare plek is wel het maximum. De meeste daarvan staan vrij laag op de lijst.



"Het wordt een Tweede Kamer met veel bestuurlijke ervaring", zegt onderzoeker Bert van den Braak. "De helft van de verkiesbare kandidaten heeft ervaring in de gemeenteraad." Eén op de zes kandidaten was eerst fractiemedewerker. De lijst van de PvdA is een uitzondering op dit werven in eigen gelederen. Die partij heeft vijf debutanten op de lijst, onder wie een vrouwelijke stuurman op de grote vaart en een festivalorganisator.



De nadruk op expertise en ervaring verklaart waarom er zo weinig jongeren verkiesbaar zijn op 15 maart.



"Ik zie op de lijsten bijna geen jongeren onder de dertig, en bijna geen ouderen boven de zestig", zegt Van Den Braak. "De tijd dat grote partijen duidelijke jonge stemmentrekkers hadden, is voorbij." De Limburgse Rens Ramaekers (26) is de jongste, voor D66. Het CDA heeft de 73-jarige Leny Geluk, met Zeeuwse wortels. 50Plus heeft de oudste kandidaat: oud-staatssecretaris Martin van Rooijen (74).



Op één punt lijken de lijsten een redelijke afspiegeling van de samenleving: van de kandidaten heeft 9 procent één of meer ouders uit een niet-westers land, terwijl deze groep 11 procent van de bevolking uitmaakt.



Het aandeel vrouwen blijft onveranderd: slechts één op de drie aanstaande parlementariërs is vrouw, een percentage waar al jaren weinig groei in zit.