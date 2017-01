Door: Sybilla Claus − 18/01/17, 09:12

© afp. Aankomend president Donald Trump stapt in de lift na een ontmoeting maandag met Martin Luther King III in de Trump Tower in New York.

Interview Wat gaat Donald Trump doen als president, en wat gaat hij juist niet doen? Republikeins politiek analist Matt Mayer uit Ohio was kort in Nederland om zijn visie te geven op het beleid van de nieuwe president Donald Trump. "Niemand weet hoe hij het gaat doen, maar op basis van het verleden kun je wel hoofdlijnen schetsen."

Om te beginnen met buitenlands beleid, wat kan de wereld van Trump verwachten?

"Hij heeft een kijk op de wereld die lijkt op die van politiek filosoof Hobbes: het leven is naar, wreed en kort. Er zijn slechte mensen die anderen schade willen toebrengen, en zij willen winnen zoals Trump zelf.



"Daarom zal de president permanent in de aanval gaan, om zo zijn tegenstanders in het defensief te drukken. Dat doet hij bijvoorbeeld via Twitter en zo zal hij ook het debat met andere mogendheden aansturen. Hij doet dat nu al met China en Duitsland. Hen in het nauw drijven is deel van zijn agressieve manier van onderhandelen. Hij ziet zichzelf als superieur onderhandelaar: toeslaan, terrein winnen en weglopen."

Dat is nogal een verschil met de overlegcultuur van president Obama...

Trumps gedrag leidt tot permanente onvoorspelbaarheid

"Trumps gedrag leidt tot permanente onvoorspelbaarheid. Hij brengt constant iedereen uit balans. Neem dat telefoontje met de president van Taiwan, dat tot woede van Peking leidde. Wil hij echt dat Taiwan onafhankelijk van China wordt? Nee, de Zuid-Chinese Zee interesseert hem weinig. Maar hij kan het gebruiken tegen China's leiders als het gaat om handel, werkgelegenheid, beteugelen van Noord-Korea en stelen van intellectueel eigendom.



"Als zakenman verwacht Trump winst op een investering. Bij de Navo vraagt hij zich af: wat heeft Amerika eraan? Het kost de VS nu veel geld, dus reken er maar op dat Europa meer moet gaan betalen om zichzelf te verdedigen. Of neem die instituten waar diplomaten en politici zich op hun gemak voelen: de Europese Unie, de Verenigde Naties, handelsverdragen. Die zijn voor Trump eerder ondermijnend, hij begint liever vanaf nul."

Er circuleren filmpjes van handelspartners die door Trump zijn benadeeld omdat hij keer op keer op toezeggingen terugkwam. Is dat zijn normale manier van zakendoen?

"Een contract is voor hem een begin, van waaruit hij verder kan. Trump laat zich niet door de geschiedenis bepalen. Een handelsverdrag als Nafta vindt hij niet goed, omdat het Amerikaanse banen heeft gekost. Dus zal hij zoiets net zo makkelijk openbreken. Dat dat voor anderen vervelend is, zal hem worst wezen."

En hoe beziet Trump de conflicten in het Midden-Oosten? Gaat hij in op Poetins voorstel om mee te doen aan het Syrië-overleg?

Trump wil geen nieuwe oorlog. Hij zal hooguit 'het gras maaien'

"Rusland en China zijn voor Trump geen bedreiging. Hij wil juist Russische hulp bij beheersen van de problemen in het Midden-Oosten. Vijftien jaar na de aanslagen in New York is er nog steeds terrorisme. Trump wil geen nieuwe oorlog. Hij zal hooguit 'het gras maaien' zodat IS, Al-Qaida en Al-Nusra moeilijker kunnen trainen en opereren. Omdat de VS nu olie exporteren, is Saudi-Arabië minder relevant en het Midden-0osten beter te negeren."

U was deze week bij het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag. Hoe reageerde men daar op uw verhaal?

"Men vroeg of er binnen twee jaar een impeachment komt. Stop met dromen, maak niet langer de fout om Donald Trump te onderschatten. Sinds juli 2015 verklaren analisten en politici hem al voor gek. Dan eindig je dus, zoals nu, met Hillary Clinton in het bos en Jeb Bush op het strand.



"De wereld doet altijd of Republikeinse presidenten domme cowboys zijn. Maar Amerikanen houden van de botheid van Trump, die als een Geert Wilders zegt waar het op staat en voor gewone, door de elite vergeten mensen opkomt. Obama bracht juist een scheiding aan door af te geven op gelovigen en wapenbezitters, en over ingeworteld racisme te praten.



"Er komt geen impeachment. Denk liever na over jullie eigen prioriteiten. Iedereen zegt dat Trump een amateur is, dat hij geen idee heeft van politiek of van de gevaren in de wereld. Dat is precies wat hij wil! Want op die manier kan hij alleen maar meevallen."