Door: Tim de Wit − 17/01/17, 09:09

© Tom Janssen.

Brexit De Britse premier zet vandaag haar Brexit-strategie uiteen. Ze stuurt aan op een harde breuk met de EU.

In haar brief aan Donald Trump, verstuurd op 29 december, haalde Theresa May Winston Churchill van stal om nog maar eens te benadrukken dat wat de Britten betreft ook onder de nieuwe president de relatie tussen beide landen uiterst speciaal blijft.



"Ik hoop dat u deze Kerst wat tijd heeft gevonden om met uw familie door te brengen", schreef May. En ze voegde een kopie toe van een speech die Churchill in 1941 hield, gericht tot het Amerikaanse volk. Het was een verlaat kerstgeschenk voor Trump, die een groot Churchill-adept is.



Het is duidelijk dat de Britten serieus werk maken van een hechte band met de nieuwe ingezetene van het Witte Huis. Want in de glibberige Brexit-onderhandelingen die voor de deur staan, kan premier May maar beter een sterke bondgenoot aan de andere kant van de oceaan hebben zitten. Ook al liggen de standpunten van de twee op veel terreinen mijlenver uit elkaar.



Trump heeft laten weten dat de Britse premier snel na zijn inauguratie in Washington zal worden uitgenodigd.

Interview

Premier May is bereid om de Britse economische belangen ondergeschikt te maken aan het terugkrijgen van controle over immigratie.

Dat Trump tijdens een interview gisteren met de Britse krant The Times en het Duitse Bild herhaalde dat hij blij is met de keuze voor de Brexit en dat hij denkt dat andere EU-landen het Britse voorbeeld zullen volgen, is daarmee een welkome opsteker voor May. Ook zei Trump dat de Britten eenmaal buiten de EU kunnen rekenen op een snel en goed handelsakkoord en dat ze niet, zoals Obama nog benadrukte, achteraan in de rij moeten aansluiten. De Amerikaanse president lijkt dus voorlopig in haar kamp te zitten, en dat zal May zelfvertrouwen geven.



Niet verwonderlijk dat haar grote Brexit-speech vandaag in het teken staat van klare taal. De Britten zijn bereid, zo bleek uit uitgelekte delen van haar speech, om uit de Europese interne markt te stappen als ze de macht van het EU-hof moeten blijven accepteren en ook niet onder het vrije verkeer van personen uitkunnen. Ook het lidmaatschap van de douane-unie, dat de handel tussen EU-landen stroomlijnt en vereenvoudigt, is ze bereid op te offeren. Alleen dan kunnen de Britten op eigen houtje handelsverdragen met andere landen sluiten.



Dat betekent dat May bereid is om de economische belangen ondergeschikt te maken aan het terugkrijgen van de controle over immigratie. Dat was in haar ogen de belangrijkste boodschap uit het Brexit-referendum. En immigratie kan ze alleen terugdringen, zo blijkt ook uit de signalen die Brussel afgeeft, als ze op een harde breuk aanstuurt met de EU.

Belastingverlaging

Zelfs de grootste Brexit-criticus in de regering, minister van financiën Philip Hammond, lijkt zich nu te kunnen vinden in deze harde lijn. Hij speculeerde in een interview met de Duitse krant Die Welt verdere verlagingen van de vennootschapsbelasting niet te schuwen, mochten de Britten in de onderhandelingen met de EU klem komen te zitten. Dat moet meer bedrijven post-Brexit naar het Britse eiland lokken. Een zeer gevoelige uitspraak die de sfeer rondom de aanstaande onderhandelingen alleen maar meer gespannen maakt.



Door aan te sturen op een harde Brexit, houdt May haar eurosceptische en zeer luidruchtige achterban binnen de Conservatieve Partij voorlopig rustig. Maar het bedrijfsleven reageert bezorgd op wat de Britse werkgeversorganisatie CBI een 'train crash Brexit' noemt. May's benadering zou het zo maar zeer ingewikkeld kunnen maken om op een ordelijke manier tot een nieuw soort handelsrelatie met de rest van de EU te komen. Met grote onzekerheid bij bedrijven tot gevolg.



Ook beleggers in het Britse pond raken nerveus van het aansturen op een harde Brexit. De koers van de Britse munt daalde gisteren verder ten opzichte van de euro en de dollar. Volgens de Sunday Times houdt de Britse regering na de speech van vandaag rekening met een verdere koersdaling.