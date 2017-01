Door: Iris Ludeker − 02/01/17, 06:45

© anp.

vooruitblik 2017 Het wordt wat guurder in de wereldpolitiek, zoveel is zeker. Maar wat we daarvan precies gaan merken in 2017? Het is geen tijd voor al te precieze voorspellingen.

De seinen staan op groen voor nationalisme en protectionisme, de opkomst van de sterke man (m/v) en afwijzen van internationale samenwerking.

Een oude auto moet af en toe een grote beurt krijgen, een verzakt huis een nieuwe fundering. En soms is ook onze wereldorde aan een flinke renovatie toe. De huidige gaat inmiddels al een jaar of zeventig mee, en iedereen lijkt erop uitgekeken. De oplossing? Terug naar de negentiende eeuw.



Want kijk maar waar het heen gaat met de verbouwing: we beleven een glorieuze comeback van het nationalisme en protectionisme; bovendien beweegt de wereld eerder naar meer autoritair leiderschap dan naar meer democratie. Het internationale systeem zoals het na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd - gericht op samenwerking tussen verschillende landen en vrije handel - is volstrekt uit de mode.



En dat alles is niet alleen aan de hand bij de usual suspects - Rusland, Turkije - maar ook in westerse landen. Dit jaar zullen we daar weer volop worden gewezen. Er zijn verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, misschien in Italië. Er wordt officieel een begin gemaakt met de Brexit. Overal staan de seinen op groen voor nationalistische en protectionistische partijen, die internationale samenwerking afwijzen, en die een hang hebben naar een sterke man (m/v). De PVV van Wilders is een uitstekend voorbeeld.

Eigenbelang

Analisten noemen het de `mad man-strategie¿: als je tegenstander denkt dat je onberekenbaar bent en tot alles in staat, is hij eerder geneigd je je zin te geven.

De parlementaire stelsels van Europa zullen de ergste schokken van deze verandering waarschijnlijk opvangen. Maar in Amerika is het een andere zaak: daar heeft Donald Trump het over drie weken voor het zeggen. Als hij zich houdt aan zijn beloftes, dan nemen we versneld afscheid van de oude orde en gaan we toe naar een wereld waarin landen meer en meer op individuele basis en ad hoc-basis deals met elkaar sluiten, ingegeven door eigenbelang. De VS als hoeder van westerse idealen - samenwerking, democratie, vrijheid - zullen van het toneel verdwijnen.



Praktisch gezien zal Trumps beleid een voortzetting zijn van dat van Obama. Trumps voorganger wilde bij zijn aantreden een betere relatie met Rusland en hij wilde het opkomende China indammen. Dat wil Trump óók, maar zijn stijl en inzet zijn heel anders, dat zien we nu al.



'Zet hoog in, en blijf duwen' was het zakelijk adagium van Trump - en dat zal ongetwijfeld ook inzet zijn van zijn beleid: het is hoe hij nu al China tegemoet treedt door bij voorbaat de belangrijkste voorwaarde van de relatie tussen de twee grootmachten - de Amerikaanse erkenning dat Taiwan onderdeel is van één China - in twijfel te trekken. Analisten noemen het ook wel de 'mad man-strategie': als je tegenstander denkt dat je onberekenbaar bent en tot alles in staat, zal hij eerder geneigd zijn om je je zin te geven.



Aan de andere kant wordt de politiek onder Trump persoonlijker. Zijn reset van de verhouding met Moskou wil hij vooral baseren op persoonlijke affiniteit met de Russische president Poetin. Dat kán werken, maar een heel stevige basis voor de relatie tussen twee grootmachten is het toch niet. Bovendien lijkt Trump bereid om grote concessies aan 'westerse waarden' te doen: om te beginnen door de Russische inmenging in het Amerikaanse democratische proces te bagatelliseren.

Waardenlozer

Zo wordt de wereld langzaam chaotischer, onvoorspelbaarder en (letterlijk) waardenlozer - inderdaad alsof we terug zijn in de negentiende eeuw, waarin grootmachten zaken onderling regelden, allianties snel wisselden en de rest een speelbal was. Daarvan zien we nu al de eerste voorbodes. Kijk bijvoorbeeld naar Syrië, waar de VS en de VN buitenspel zijn gezet door Turkije en Rusland die het samen op een akkoordje hebben gegooid om hun invloed in de regio versterken.



Veel zal dit jaar hetzelfde blijven, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Trump zal op veel vlakken een normale president blijken, er zullen aanslagen zijn, in Syrië wordt gevochten, de EU zal ook dit jaar overleven. Maar de overzichtelijkheid van een geordende wereld - met één of twee machten die de touwtjes in handen hebben - zal verder verdwijnen. Wen er maar aan.